Kriegsgefahr wächst

REUTERS/Alexander Ermochenko Bereits mehr als 40.000 Zivilisten wurden aus dem Donbass nach Russland evakuiert (Donezk, 19.2.2022)

Nach einer Serie von Anschlägen am Freitag haben die international nicht anerkannten »Volksrepubliken« (VR) Donezk und Lugansk die Mobilmachung ausgerufen. Alle Männer von 18 bis 55 Jahren wurden aufgefordert, sich für die Einberufung bereitzuhalten. Ausnahmen gab es nur für Männer, die ihre Familien nach Russland transportierten. Innerhalb von zwei Tagen sind nach Angaben des russischen Katastrophenschutzministeriums bereits über 40.000 Zivilisten aus dem Donbass auf die russische Seite evakuiert worden. Die Menschen wurden provisorisch in Sporthallen und Kinderferienlagern untergebracht und erhielten ein »Begrüßungsgeld« von umgerechnet 120 Euro pro Person.

Die Verschärfung hatte am Freitag mit der Explosion des Autos des Kommandanten der Armee der VR Donezk begonnen. Das Fahrzeug war am Regierungsgebäude in Donezk geparkt, der Offizier nahm an einer Besprechung teil und blieb unverletzt. Wenig später kam es am Stadtrand von Lugansk zu einem Brand an der Gasleitung »Druschba«. Am Sonnabend wurde zudem eine Pumpstation, die für die Trinkwasserversorgung großer Teile des Donbass wichtig ist, durch Artilleriebeschuss außer Betrieb gesetzt.

Auch die Zahl kleinerer Zwischenfälle nahm deutlich zu: Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zählte innerhalb von zwei Tagen fast 1.000 Feuerüberfälle und Schusswechsel. Am Sonntag wurden nach Angaben der VR Lugansk in der Ortschaft Pionerskoje zwei Bewohner beim Beschuss ihres Wohnhauses getötet. Die Ukraine beklagte wachsenden Beschuss von seiten der Streitkräfte der »Volksrepubliken«. Mehrere eigene Soldaten seien getötet oder verletzt worden.

Die Regierung in Kiew bestritt allerdings kategorisch, einen Angriff auf den Donbass zu planen. Die VR Donezk hatte am Sonnabend ein angeblich von der eigenen Aufklärung erbeutetes ukrainisches Dokument präsentiert. Es sah einen Angriff in drei Stoßkeilen nördlich und südlich von Donezk und einen Durchbruch zur russischen Grenze innerhalb von drei Tagen vor. Die Echtheit der Karte ist schwer zu beurteilen. Sie war in russischer Sprache beschriftet, was eher gegen eine Herkunft aus der ukrainischen Armee spricht.

Das Thema eines angeblich bevorstehenden russischen Angriffs auf die Ukraine beherrschte auch die Münchener »Sicherheitskonferenz« am Wochenende. Der britische Premierminister Boris Johnson drohte Russland damit, das Land in diesem Falle vom Zugang zu US-Dollar und Pfund abzuschneiden. Ein Embargo auf russische Energielieferungen sprach er nicht an. Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) brachte seine Sorge zum Ausdruck, dass im Fall einer weiteren Eskalation die russischen Gaslieferungen nach Europa unterbrochen werden könnten.

Die EU-Spitze verschärfte derweil den Ton gegenüber Russland. Ratspräsident Charles Michel sagte am Sonntag in München, Brüssel werde Moskau nicht ewig »einen Ölzweig hinhalten«. Michel kündigte an, im Falle eines Angriffs auf die Ukraine sofort einen Sondergipfel einzuberufen, um einheitliche Sanktionen zu beschließen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij nutzte seinen Auftritt in München, den Westen zu bedingungsloser und langfristiger Unterstützung seines Landes aufzufordern. Auch solle die NATO offen sagen, ob sie die Ukraine aufnehmen wolle oder nicht. Die Ungewissheit könne sich sein Land nicht mehr leisten, so Selenskij.