Migration des Essens

Elisa T. Bertuzzo Italienisch-Bangla­deschischer Mittagstisch hinter Mestres Hauptbahnhof

Flügelgurke, Schlangengurke, Bittergurke; süßer Kürbis, Tindakürbis, Flaschenkürbis, Schwammkürbis; Spargelbohne, Tarostämme und -blätter; Malabarspinat, Wasserspinat, roter Amaranth. In Asien geläufiges Gemüse, das vor einem Jahrzehnt noch als völlig exotisch gegolten hätte und nur mit großem Glück bei den bestsortierten Asienmärkten zu besorgen gewesen wäre, lässt sich mittlerweile auf den Wochenmärkten und in unzähligen Botteghe vieler italienischer Großstädte zusammen mit Tomaten, Zucchini, Auberginen oder Paprika sehr leicht, wenn auch saisonabhängig, kaufen. Ein neuer Essenstrend? Keineswegs. Ein Blick auf Kundschaft und Verkäufer (meistens Männer) an Orten wie dem Großmarkt von Mestre, Venedigs »Arbeiterviertel«, den von Rufen und Witzen auf Neapolitanisch, Paschtu, Dari, Wolof, Französisch, Urdu, Bengali erfüllten Gassen hinter Neapels Porta Nolana oder dem bis vor kurzem von Leerstand und Zerfall geplagten Marina-Viertel in Cagliari lässt schnell erraten, dass sich hier eher das manifestiert, was rechte Politiker wie Matteo Salvini nicht wahrhaben wollen. Wir leben in einer vervollkommneten Migrationsgesellschaft.

»Die Chinesen nennen das, was wir Lau (Flaschenkürbis) nennen, Hu-gua, unser Kulmi Saak (Wasserspinat) heißt in Filipino Kangkong; die Menschen in den Philippinen sind bei weitem die größten Konsumenten davon«, meint Mario, während er mehrere Kasten Gemüse von seinem Fiat Ducato ablädt. Er ist der erste – und bisher einzige – Produzent auf ganz Sardinien. Auf die Idee kam er durch Brüder auf dem italienischen Festland, die mit großem Erfolg vom bloßen Handel zur eigenen Herstellung der heimischen Gemüsesorten übergegangen waren. »Die Nachfrage steigt und steigt, auch hier in Sardinien. Mehr Menschen holen ihre Familien her, und neben uns Bangladeschern sind viele andere Communities da.« Mario heißt eigentlich Mahbub, aber seitdem er in Italien lebt, lässt er sich von allen »Mario« nennen. So wie er über seinen angepassten Namen schüchtern-amüsiert lächelt, lächelt er über die tagtäglichen Umwandlungen der Gemüsenamen von seiner Muttersprache, Bengali, ins Italienische. »Unter der italienischen Kundschaft gibt es die, die das Bengali-Wort übernehmen, aber dieses so aussprechen, wie es sich für sie anhört oder einfacher zu sagen ist; andere sind recht erfinderisch: Eine Frau hatte irgendwann die Karela (Bittergurke) Cetriolo coi Brufoli (Gurke mit Pickeln) genannt, jetzt hat sich das beinahe durchgesetzt.«

Bloß kein Chili

Dass nicht nur aus Asien stammende Menschen, sondern auch Italienerinnen und Italiener schrittweise Interesse für diese Produkte entwickeln, habe ich nicht nur von Mario, sondern von bangladeschischen Gemüsehändlern überall auf der Halbinsel gehört. Syed, der seit mehr als zehn Jahren bei Bismillah Alimentari im frisch renovierten Mercato San Michele von Mestre arbeitet, sieht dieses Interesse auch in Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. »Die Frauen, die früher nur Tomaten, Auberginen, Salat oder Blumenkohl und Spinat im Winter kauften, kamen nun und fragten uns, wie etwa Pui Saak (Malabarspinat) zubereitet wird. Die Preise von allen Nahrungsmitteln waren hochgeschossen, die meisten Haushalte litten, und unser Gemüse ist in der Regel ein bisschen günstiger.« Ob sie das bengalische Saakrezept übernommen habe, frage ich. »Hehe, sie sagte, dass sie auf die grünen Chilis gänzlich verzichtet hätte, aber die Kombination von Ingwer und Knoblauch sehr fein fand. Die Menschen hier in Italien halten an ihrer Küche fest, sie können mit Gewürzen, vor allem scharfen, nicht viel anfangen. Aber das ändert sich vielleicht noch.«

Kundschaft und Verkäufer mögen für das Gemüse verschiedene Wörter verwenden und unterschiedliche Zubereitungen vorziehen, doch zweierlei steht fest: Zum einen lässt sich für Mitglieder der asiatischen Communities ein Stück Heimatgefühl viel einfacher herstellen, seitdem das von zu Hause bekannte Gemüse so erschwinglich und leicht verfügbar geworden ist. Zum anderen stellt die Tatsache, dass Karela, Lau, Kulmi Saak oder Pui Saak, die längst auf den städtischen Märkten Einzug gehalten haben, als nächstes auf dem »italienischen« Speiseplan stehen könnten, eine eindeutige Bereicherung hinsichtlich der Nahrungsvielfalt, vielleicht auch -sicherheit, aller anderen in Italien lebenden Menschen dar. Womöglich wissen Mario und Syed nicht, dass viele – wenn nicht die meisten – Gemüsesorten, die längst zur mediterranen und auch mitteleuropäischen Diät gehören, durch Kolonialismus und sukzessive Globalisierungswellen auf den Kontinent gelangt sind. Sie erahnen aber, dass ihnen und anderen Bangladeschern – in Italien ist die Community zu einer der größten und bestorganisierten gewachsen – in der aktuellen Phase dieser Globalisierung von Nahrung eine eigene Rolle zukommt.

Denn nach den einstigen Kolonialhändlern, Reisenden und Botanikern sind heutzutage eher Migranten, Geflüchtete und Deportierte die Hauptakteure der Verbreitung neuer Gemüsespezies auf dem »alten« Kontinent. Typischerweise bauen sie Gemüse für den Eigenbedarf an; in stärker von Einwanderung geprägten Ländern, vor allem den Niederlanden, betreibt die südostasiatische Diaspora schon lange eine professionalisierte, auch auf den Export in andere EU-Länder orientierte Gemüseproduktion in Gewächshäusern. Das, womit Syed und seine bangladeschischen Kollegen in Italien erst in den letzten fünf bis zehn Jahren angefangen haben, steht in einer Beziehung der Kontinuität zur niederländischen Erfahrung, markiert aber auch aktuelle Wendungen und Entwicklungen auf nationaler sowie auf EU-Ebene.

Elisa T. Bertuzzo Lau, Karela, Misti ­Kumra, Pui Saak und mehr: Neues im Angebot auf ­Mestres Wochenmarkt

Braches Land nutzen

Erstens sind für die Bangladescher, die ich interviewt habe, die verlassenen Felder in Italiens städtischen Randgebieten, von Venedig bis Palermo, von Rom bis Cagliari, ein wahrer Segen. Wie mir Mario erklärte, dessen Campo 20 Minuten von Cagliari entfernt liegt, kauften nur die wenigsten Land. »Das System hier ist eher so, dass wir Landbesitzer kontaktieren, die auf ihrem Land nichts anbauen, und mit ihnen Pachtverträge schließen. Wir mieten für ein Jahr, normalerweise ist das Verlängern kein Problem. Ich zahle für meine zwei Felder 2.000 Euro pro Jahr; ein mit Gewächshaus ausgestattetes Feld würde mich 7.000 Euro kosten: Dies sind mehr oder weniger die Preise in ganz Italien. Aber das Klima hier in Sardinien ist so gut, dass ich auch im Winter ohne Gewächshaus gut auskomme. Siehst du, die Besitzer finden es selbst schade, dass die Felder brachliegen. Ihre Kinder sind in die Stadt gezogen oder ausgewandert, Arbeiter anzustellen ist kompliziert. Mit oder ohne Vertrag, Probleme und Konflikte können immer entstehen – ob mit der Polizei oder den Arbeitern selbst.«

Manche von Marios Landsleuten produzieren in viel größerem Maßstab. In Terracina, im Herzen vom Agro Pontino – einem ehemaligen Sumpfgebiet an der Grenze zwischen Lazio und Campania –, erzählten mir die Geschäftspartner Ahmed und Iqbal, wie sie zu den acht Hektar Land kamen, die sie von einer Mannschaft von 14 Landsleuten, alles Männer zwischen 23 und 53 Jahren, beackern lassen. »Wir hatten woanders angefangen, nicht weit von hier. Das Land wurde uns schnell zu klein, wir beliefern ja nicht nur Händler in Rom, sondern auch in Neapel. So haben wir vor vier Jahren unsere aktuellen Vermieter kontaktiert. Sie sind eine respektierte Familie in der Region. Aber sie haben schon ewig nichts mit Landwirtschaft zu tun, das ganze Land war unbenutzt.« Wie ist es denn möglich, dass soviel Land in Italien einfach nicht beackert wird? Während die beiden mich nur anschauen und schweigen, interveniert einer der Arbeiter: »Haben Sie in Bangladesch nicht dasselbe gesehen? Die Reichen haben kein Interesse an Landwirtschaft, die Kosten für Samen und Werkzeug sind immer höher geworden und die Renditen niedriger; nur die Armen bleiben Bauer, meistens auf vermietetem Land.« Ahmed und Iqbal, die nicht aus reichen Familien kommen, stimmen zufrieden zu. Doch es ist allen klar, dass die, die das Geschäft verstehen, in Italien mit Landbau sehr wohl Rendite machen können.

Allerdings sind die brachliegenden Felder weder in Bangladesch noch in Italien nur die einfache Folge von Landflucht oder Auswanderung. In vielen Ländern des Südens zeigt der wachsende direkte Erwerb von großen Grundstücken durch internationale Finanzkonzerne oder Regierungen, auch als Landgrabbing bekannt, dass der Landmarkt längst Objekt von grassierender Spekulation und gar Finanzialisierung ist. In vielen europäischen Ländern wiederum hat der Reformprozess der EU-Agrarpolitik, vor allem mit dem System der entkoppelten Zahlungen, wesentlich dazu beigetragen, dass der Boden zu einer für die Finanzwirtschaft sehr interessanten Ressource geworden ist. Der Bodenpreis ist immer weniger mit den erwarteten Erträgen aus landwirtschaftlichen Tätigkeiten verknüpft, dafür von Faktoren wie Stadt- und Regionalentwicklung stärker beeinflusst. In Italien und anderen Ländern (vor allem) Südeuropas, wo ein Gefühl ökonomischer Unsicherheit seit der Finanzkrise überwiegt und – bei einer schwachen, von Lobbyismus unterminierten Agrarpolitik – die nachteiligen Folgen des Klimawandels für die Landwirtschaft besonders spürbar sind, betrachten viele Besitzer den Boden zunehmend eher als Sparinstrument denn als Produktionsfaktor. Das hat sich weiter verschärft, seitdem die direkten EU-Beihilfen von der Produktion praktisch entkoppelt sind.

Ausbeutung ist dieselbe

Dies ist die Ausgangslage, von der die Gemüseproduzenten aus Bangladesch zu profitieren gewusst haben. Viele beschrieben den »Brexit« als einen weiteren entscheidenden Faktor für ihr Business. Großbritannien war leitend im Import von Nahrungsmitteln aus Asien nach Europa: Jetzt, da es diese Produkte schwerer in die EU-Zone schaffen, sähen sie sich in der Lage, den niederländischen Erzeugern als Exporteuren im EU-Raum eine harte Konkurrenz zu bieten. »Italien hat ein wärmeres Klima, so dass wir hier weitgehend auf Gewächshäuser verzichten können; wir müssen wenig Pestizide und Düngemittel verwenden, und auch sonst halten wir unsere Produktionskosten sehr niedrig«, erklärt Mario. Tatsächlich stellte ich in den größeren Betrieben ausbeuterische Arbeitsverhältnisse fest. Der einzige Arbeiter, der mit mir über dieses Thema sprechen wollte, war sich dessen bewusst: »Die Chefs waren klug und haben selbst hart gearbeitet, letztendlich sind sie wie wir alle ohne jegliches Kapital – eher mit Schulden – in Italien angekommen. Heutzutage benehmen sie sich allerdings wie Kapitalisten. Was soll ich Ihnen sagen? Für mich ist es trotzdem besser, hier statt unter italienischen Chefs zu arbeiten. Die Ausbeutung ist gleich, aber hier leben wir wenigstens zusammen wie Brüder, sprechen unsere eigene Sprache, teilen das Essen. Dort sind eher andere Communities vertreten.«

Die Wege, über die sich die Samen aus Bangladesch, auf sonst ungenutzten Feldern gelandete Neophyten, einen Platz in Italiens Landschaft verschaffen werden, sind zur Zeit ebenso zahlreich, divers und uneindeutig wie die Schicksale der Wanderarbeitenden, die sich im Bel Paese (wie eine poetische Bezeichnung Italiens lautet) in der Küche, der Fabrik, im Gondelbau, im Handel, als Ladenbesitzende oder als Bäuerinnen und Bauern neu erfinden. Während die Ankunft und schrittweise Integration der ersteren Repräsentationen von einem geschlossenen Territorium und einer (nicht nur kulinarischen) »Tradition« erschüttern, an denen manche verzweifelt hängen, zeigen die Erfahrungen, Strategien und Umgangsformen der letzteren aufs neue, dass Migranten weder handlungsunfähig noch passiv sind. Dass sie in einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft die Lücken des Arbeitsmarkts in allen Wirtschaftssektoren füllen, ist lange ebensoklar wie der Fakt, dass ihre Überweisungen das Leben von Familienangehörigen und ganzen Communities im Herkunftsland ermöglichen. Es ist ihr aktiver Beitrag zu vielfältigeren, nicht reibungslosen und, ja, nie unproblematischen sozialen – samt der wirtschaftlichen – Verhältnisse in den »Ankunftsländern«, der zu oft entweder aberkannt und verunmöglicht oder naiv-paternalistisch als Beitrag zu einer »Multikultigesellschaft« missinterpretiert wird.