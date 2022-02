Nachschlag: EU auf den Leim gegangen

© Sebastian Bellwinkel Boris Johnson ist der Clown des britischen Kapitals

Die zweiteilige Arte-Dokumentation »Rule, Britannia!« thematisiert den Verfall des einstigen Empire sowie die Sehnsucht des Establishments und des britischen Mobs nach alter Stärke. Die Auswirkungen der Deindustrialisierung unter Thatcher, New Labour und den Brexiteers wird ausführlich dargestellt. Anrührend: zwei Kohlekumpel in Leeds, die auf bessere Zeiten unter Anthony Blair gehofft hatten. Doch die Zechenschließungen wurden vorangetrieben, zudem der Kündigungsschutz aufgeweicht und Krieg gegen den Irak geführt. Immer wenn die Krisen im Kapitalismus kommen, schürt die Regierung den Rassismus. Das wird klar herausgearbeitet. Hingegen ist das Manko des Films: Soziale Kämpfe spielen keine Rolle. Die elenden Verhältnisse werden zwar gezeigt, die Arbeiterklasse aber bleibt passiv, verdeutlicht in den Worten einer Protagonistin: »Leg dich nicht mit den großen Jungs an.« Vor allem aber: kein Wort über die EU! Dabei votierten linke Gewerkschafter für den »Brexit«, weil sie genug hatten von den Brüsseler Armutsdiktaten. (sz)