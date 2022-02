Massenentlassungen im Gastgewerbe

Passau. Während der Pandemie haben rund 100.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Gastgewerbe ihre Kündigung erhalten, erklärte die Geschäftsführerin des Branchenverbands Dehoga, Ingrid Hartges, am Freitag in der Passauer Neuen Presse. Die von der Bund-Länder-Runde am Mittwoch beschlossenen Lockerungen für Gastronomie und Übernachtungsangebote nannte Hartges »überfällig«. Demnach erhalten ab 4. März nicht nur Geimpfte und Genesene, sondern auch Ungeimpfte mit tagesaktuellem Coronatest Zugang zu den Angeboten. Ab 20. März sollen nahezu alle Beschränkungen aufgehoben werden. (AFP/jW)