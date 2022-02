Atomdeal im Abschaltjahr

imago images/Jürgen Ritter Trotz »Atomausstiegs« läuft die Brennelementefabrik in Lingen auf Hochtouren

Wenn Ende des Jahres die AKW Emsland, Neckarwestheim 2 und Isar 2 ein letztes Mal herunterfahren, ist es vorbei mit der Atomstromproduktion in Deutschland. Doch wer glaubt, der Atomausstieg sei damit vollendet, vergisst nicht nur die Brennstoff- und Reaktorforschung, an der Deutschland weiterhin beteiligt ist, sondern auch zwei Uranfabriken, die die Welt mit atomarem Brennstoff versorgen. Die Urananreicherungsanlage im westfälischen Gronau und die Brennelementefabrik im emsländischen Lingen sind vom Atomausstieg ausgenommen. Mehr noch: Ihre Betriebsgenehmigungen sind unbefristet gültig.

Risikoreaktoren

Die Bundesrepublik bleibt somit auch nach dem 31. Dezember 2022 ein wichtiger Baustein in der nuklearen Produktionskette und verdient mit am Atomrisiko im Ausland. Dazu muss man wissen, dass die beiden Urankonzerne nicht zimperlich sind, was ihre Kundschaft angeht. Die Lingener Brennelementefabrik beliefert auch AKW, die die Bundesregierung aufgrund drastischer Sicherheitsmängel als »Risikoreaktoren« bezeichnet. Und der britisch-deutsch-niederländische Urankonzern Urenco in Gronau versorgt unter anderem Krisengebiete wie die Ukraine oder die Vereinigten Arabischen Emirate mit Brennstoff. In den vergangenen Jahren sorgte das Unternehmen außerdem für Schlagzeilen, weil es wiederholt Uranabfälle aus der westfälischen Atomfabrik als »Wertstoff« deklariert nach Russland exportiert hat. Dort lagern die gefährlichen Abfälle unter freiem Himmel.

Urenco-Deutschland betreibt in Gronau die zweitgrößte Gaszentrifugenanlage der Welt. Das ist nicht nur vor dem Hintergrund der Brennstoffproduktion brisant: Die Anlage ist Deutschlands Schlüssel zur Atombombe. Es ist ohne großen technischen Aufwand innerhalb weniger Wochen möglich, die Gaszentrifugen auf die Herstellung von waffenfähigem Material umzustellen. Zur Wahrheit gehört daher auch, dass die Anlage eines Tages für militärische Zwecke missbraucht werden könnte. Die Weiterverbreitung von radioaktivem Material oder Know-how zur Herstellung von Atomwaffen gehört ebenfalls zu den nicht unerheblichen Betriebsrisiken. Kurz: Die Uranfabrik gefährdet den Weltfrieden.

Es ist nicht so, dass der Bundesregierung in Gronau und Lingen die Hände gebunden wären. Zwei Rechtsgutachten, die das Bundesumweltministerium 2017 in Auftrag gegeben hatte, belegen, dass die Stilllegung der beiden Atomfabriken durch die Bundesregierung rechtssicher möglich wäre. Geändert hat das nichts. Die letzten beiden Umweltministerinnen Barbara Hendricks und Svenja Schulze (beide SPD) haben zwar immer wieder ihren Willen bekundet, die Anlagen zu schließen, sie konnten sich jedoch offenbar nicht gegen das CDU-geführte Wirtschaftsministerium durchsetzen. Jetzt werden beide Bundesministerien von Grünen geleitet. Eigentlich sollte man denken, die Partei würde diese günstige Konstellation nutzen, um ihr Wahlversprechen umzusetzen und die Schließung der beiden Atomfabriken einzuleiten. Doch davon ist bisher von außen wenig erkennbar. Das Umweltministerium bekennt lediglich ein weiteres Mal – jetzt unter Steffi Lemke –, dass der Weiterbetrieb der Anlagen in Lingen und Gronau aus Sicht des Ministeriums nicht mit dem Atomausstieg zu vereinbaren sei und man weitere Schritte prüfen wolle. Dabei müssten die Grünen doch eigentlich nur den Gesetzentwurf aus der Schublade ziehen, den die eigene Bundestagsfraktion 2018 zur Stilllegung der Atomfabriken eingebracht hatte – die Rechtsfragen sind längst geklärt.

Militärische Nutzung

Während das Umweltministerium prüft, werden in Lingen möglicherweise Fakten gegen eine baldige Schließung der Brennelementefabrik geschaffen. Die Betreiberin Advanced Nuclear Fuels (ANF), eine Tochter des französischen Atomkonzerns Framatome, plant ein Joint Venture mit TVEL, das dem russischen Staatskonzern Rosatom gehört. Sollte der französisch-russische Atomdeal gelingen, wäre das die Rettung für die wirtschaftlich angeschlagene Fabrik. Für Russland würde sich die Investition auch auszahlen, denn das Land könnte seinen Einfluss auf dem europäischen Energiemarkt weiter ausbauen. Kritiker führen an, dass Rosatom nicht nur für die zivile, sondern auch für die militärische Atomtechnik Russlands zuständig ist.

Die Entscheidung über den Atomdeal in Lingen liegt bei Robert Habeck. Stimmt der Bundeswirtschaftsminister der geplanten Atomunion zwischen Framatome und Rosatom nicht zu, platzt das Geschäft. Das würde nicht nur Russland, sondern auch Frankreich verärgern. Der Antrag liegt bereits seit vergangenem Jahr im Wirtschaftsministerium. Doch offenbar hat Habeck-Vorgänger Peter Altmaier (CDU) das Verfahren auf die lange Bank geschoben und schließlich seinem Nachfolger überlassen – ein pikantes Abschiedsgeschenk. Die Entscheidungsfrist soll noch im Februar ablaufen. Das Wirtschaftsministerium selbst äußert sich dazu nicht – Geheimsache. Sollte Habeck einer Beteiligung Rosatoms an der Brennelementefabrik tatsächlich zustimmen, wäre das gleichzeitig eine Absage an das Versprechen der Grünen, den Atomausstieg zu vollenden und die Schließung der Atomfabriken in Gronau und Lingen voranzutreiben. Die Grünen müssten sich dann mitten im AKW-Abschaltjahr in einer zentralen atompolitischen Frage Doppelmoral vorwerfen lassen.