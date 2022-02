Für bezahlbare Bleibe

imago images/Peter Homann Mietenaktivisten wollen ihre Forderung wieder stärker in die Öffentlichkeit tragen (Berlin, 11.9.2021)

Es ist einfach nichts zu finden. In der Wochenendausgabe der Lieblingsgazette nicht, auf Internetseiten nicht. Was? Na, Annoncen für bezahlbaren Wohnraum. Der ist knapp, kapitalistische Mangelwirtschaft halt. Ein Grund: Mieten für Bestandswohnungen zogen dem »Wohnbarometer« des Onlineportals »Immoscout 24« zufolge 2021 rasant an – bundesweit um durchschnittlich 4,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei Neubauwohnungen waren es sogar sieben Prozent, teilte die sozialpolitische, überparteiliche »Kampagne Mietenstopp« am Freitag auf einer Onlinepressekonferenz mit. Ein Lösungsansatz: Mieten einfrieren, jetzt und sofort. Zumindest regional gestaffelt und zeitlich begrenzt, sagte Kampagnensprecherin Monika Schmid-Balzert.

Nur, was heißt das genau? Sei der Wohnungsmarkt in einer Region oder Stadt »besonders angespannt«, solle ein genereller Mietenstopp für sechs Jahre gelten, erklärte Lukas Siebenkotten, Präsident vom Deutschen Mieterbund im Livechat. Wirke die Situation für Wohnungssuchende entspannter, dürfe der Vermieter die Mietkosten maximal um sechs Prozent in drei Jahren erhöhen. Und wenn die Lage eher chillig ist? Siebenkotten: »Dann muss bei einer zehnprozentigen Mieterhöhung in drei Jahren Schluss sein.«

Warum diese Differenzierung? »Damit wollen wir unsere Forderung rechtssicher machen«, ergänzte Schmid-­Balzert auf Nachfrage. Mittels Verordnung auf Bundesebene, die etwaigen Klagen aus der Immobilienbranche standhält. Das findet auch Caren Lay. Die Ampelkoalition müsse »im Mietrecht konsequent eingreifen«, betonte die mieten-, bau- und wohnungspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke am Freitag gegenüber jW.

Davon hält Christian Osthus, Vizebundesgeschäftsführer vom Immobilienverband Deutschland (IVD) – erwartbar – gar nichts. Weil: »Ein gesetzlicher Mietenstopp löst keine Probleme, vielmehr verstärkt er sie«, meinte er gleichentags auf jW-Nachfrage. Warum? Das Wohnungsangebot würde dadurch zusätzlich verknappt. Das will keiner.

Wohnungen müssen gebaut werden, rasch – bezahlbare, versteht sich. Das Bundeskabinett plant den Bau von 400.000 Wohnungen jährlich, ein Viertel davon geförderte Sozialwohnungen. Nur, bislang fehlten die Finanzmittel, so Siebenkotten. Das Projekt drohe zum »Papiertiger« zu werden.

Ferner will die Kampagne etwas »scharf stellen«. Den sogenannten Mietwucherparagraphen im Wirtschaftsstrafgesetz. Der wird seitens der Gerichte nämlich kaum angewendet. Wenn die Miete mehr als 20 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liege, müsse die Justiz per Regelanwendung tätig werden, Bußgeld gegen Vermieter verhängen. Nicht nur in »krassen Ausnahmefällen«, erwartet Schmid-Balzert. Keineswegs falsch, aber Aktivisten wollen mehr.

Es reiche längst nicht, Bestandsmieten einzufrieren, überteuerte Mieten müssten auch gesenkt werden, sagte Mio Decker von der Mieter*innengewerkschaft Berlin gleichentags zu jW. Und überhaupt: »Wohnraum darf keine Ware sein.«