Wegbereiterin in Pakistan

Press Information Department (PID)/ Handout via REUTERS Ayesha Malik wird als erste Frau beim Obersten Gerichtshof Pakistans als Richterin vereidigt (Islamabad, 24.1.2022)

Im noch immer überaus konservativen Pakistan ist erstmals eine Frau in den Supreme Court, die höchste juristische Instanz des Landes, aufgerückt. Am 24. Januar wurde Ayesha Malik für ihr neues Amt vereidigt. Die Berufung von Malik wurde im In- und Ausland als wegweisender Schritt gewürdigt. Die Topjuristin, die unter anderem an der Harvard-Universität studiert hat, bringt in ihren Grundüberzeugungen zudem eine betont progressive Haltung an Pakistans höchstes Gericht mit. Die nationale Menschenrechtskommission sieht Malik als Wegbereiterin für eine überfällige Gleichstellung pakistanischer Frauen in der Arbeitswelt generell und gerade auch im Justizapparat. Immerhin 17 Prozent Richterinnen gibt es inzwischen insgesamt in dem streng islamischen Land. Schon auf mittlerer Position, bei den High Courts in den Provinzen, ist ihr Anteil mit 4,4 Prozent aber noch immer marginal.

In Pakistans Nachbarländern sind Richterinnen in vergleichbaren Positionen zwar nicht mehr ganz eine solche Ausnahmeerscheinung, aber längst auch kein Normalfall. So sorgte es auch in Indien vergangenen September für einiges Aufsehen, als gleich drei Frauen an den dortigen Supreme Court berufen wurden. Es sei ein »historischer Augenblick für Geschlechtergerechtigkeit«, kommentierte Justizminister Kiren Rijiju damals. Dem Mann aus dem nordöstlichen Unionsstaat Arunachal Pradesh mag man das zwar noch abnehmen. Doch gerade in seiner Partei, der seit 2014 unter Premier Narendra Modi regierenden Bharatiya Janata Party (BJP) mit ihrer hindunationalistisch-rechtskonservativen Agenda, gibt es genügend Politiker, die Frauen nicht in solchen Positionen, sondern nach »traditionellem« Rollenverständnis in der Küche und bei den Kindern sehen wollen.

Auch im höchsten Gericht Indiens sind Frauen mit aktuell vier von 33 Richterstellen weiter deutlich in der Unterzahl. Aber mit Fathima Beevi war bereits 1989 die erste Juristin an den Supreme Court berufen worden. Seither hat es einschließlich der Neuzugänge vor wenigen Monaten insgesamt elf Richterinnen am Obersten Gerichtshof gegeben. Bangalore Venkataramiah Nagarathna, die zu den drei im September Neuberufenen gehört, könnte sogar zu Indiens erster Chefrichterin werden, wenn der aktuelle Vorsitzende des Supreme Courts in den Ruhestand geht.

In Nepal schaffte es bereits eine Frau auf diesen prestigeträchtigen Posten: Sushila Karki wurde 2016 in das Amt berufen, das sie rund ein Jahr ausübte. Ein gängiges Bild innerhalb der höchsten Richterschaft sind Frauen jedoch noch immer nicht. Derzeit sind lediglich drei der 20 Richter am Supreme Court weiblich. Immerhin könnte, wenn die übliche Nachfolgeregelung nicht durchkreuzt wird, mit Sapana Pradhan Malla im März 2026 eine zweite Frau Chefrichterin werden. Sie wirkt bereits seit 2016 am Obersten Gericht und brächte eine betont fortschrittliche Haltung mit. Unter anderem als Mitglied der Verfassunggebenden Versammlung setzte sie sich schon früher als Anwältin und Politikerin vor allem für Frauenrechte ein.

Es bleibt auch in Südasien ein Kampf um gleiche Aufstiegschancen im Justizwesen. Solche Berufungen haben aber sehr wohl eine Vorbildfunktion, unterstrich Nazmun Ara Sultana an ihrem letzten Arbeitstag 2017 gegenüber der Presse. Sie war die erste Frau in Bangladesch, die es bis in die Berufungskammer am dortigen Supreme Court geschafft hatte. Aber sie betonte auch: »Wäre ich gescheitert, hätten es nicht seither 400 Frauen bis ins Richteramt geschafft.« Denn Widerstände gibt es auch in Bangladesch nach wie vor viele. Zwar seien inzwischen fast ein Drittel derer, die einen juristischen Studiengang absolvieren, Frauen. Nur etwa zehn Prozent der Stellen im Justizwesen seien später jedoch auch weiblich besetzt, stellte eine 2014 bis 2016 durchgeführte Studie fest.

Doch es gibt Fortschritte: Die Gesamtzahl der Richterinnen liegt nunmehr bei rund 550, sagte Sultana im März 2021 gegenüber der Zeitung New Age Bangladesh. Die Gründungspräsidentin der »Bangladesh Women Judges Association« setzt sich auch über die Landesgrenzen hinaus in der »International Association of Women Judges« für Juristinnen ein.