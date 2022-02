Aleksandra Szmigiel/REUTERS Die russische Eiskunstläuferin Kamila Walijewa auf der Olympiade in Beijing (15.2.2022)

Nach der tagelangen Kontroverse um ihr Dopingvergehen hat die russische Eiskunstläuferin Kamila Wali­jewa im olympischen Dameneinzel nur Platz vier belegt. Die 15jährige konnte am Donnerstag in Beijing ihre Führung aus dem Kurzprogramm nicht verteidigen. Gold ging mit 255,95 Punkten an die russische Weltmeisterin Anna Schtscherbakowa. Silber sicherte sich deren Teamkollegin Alexandra Trusowa, Bronze ging an die Japanerin Kaori Sakamoto. In der Kür patzte Walijewa gleich mehrfach. Sie stürzte beim Vierfachsalchow und auch der Vierfachtoeloop gelang nicht ganz. Als um kurz vor 22 Uhr Ortszeit der letzte Ton des »Bolero« von Maurice Ravel verklungen war, schlug Walijewa die Hände vors Gesicht. »Man hätte sie schützen müssen. Sie war ein Schatten ihrer selbst«, analysierte die ehemalige Eiskunstläuferin Katarina Witt in der ARD. (dpa/jW)