Keine Verharmlosung rechter Gewalt!

Anlässlich des zweiten Jahrestags der rassistischen Morde von Hanau erklären Elisabeth Kula und Jan Schalauske, Vorsitzende der Fraktion von Die Linke im Hessischen Landtag:

Am 19. Februar 2020 hat in Hanau einer der schlimmsten rechtsterroristischen Anschläge in der Geschichte der Bundesrepublik stattgefunden. Wir trauern um Ferhat Unvar, Hamza Kurtovic, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Paun, Mercedes Kierpacz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz und Gökhan Gültekin. Ihre Ermordung markiert einen weiteren traurigen Höhepunkt rechter, rassistischer Gewalt. Die Angehörigen fordern zu Recht eine lückenlose Aufklärung der Hintergründe der Morde. (…) Täter wie der von Hanau sind oft in rechte Netzwerke eingebunden und fühlen sich von einer migrationsfeindlichen Stimmung bestärkt, die in den letzten Jahren nicht nur von rechtsaußen befeuert worden ist. Vor diesem Hintergrund muss das Gerede von Einzelfällen und Einzeltätern endlich aufhören, denn das ist Teil einer vor allem von konservativer Seite schon lange praktizierten Verharmlosung rechter Bedrohung und rechter Gewalt. (…)

Die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten protestierte am Donnerstag gegen die von der Stadt Oranienburg geplante Benennung einer Straße und teilte dazu mit:

In einem jetzt von mehreren Fraktionen vorgelegten »Konsensbeschluss« zum Streit um eine Gisela-Gneist-Straße in Oranienburg wird an einer Ehrung der langjährigen Vorsitzenden des Speziallager-Opferverbandes und an der Absicht, eine Straße auf dem ehemaligen Gelände des KZ-Außenkommandos »Zeppelin« nach einer Speziallager-Inhaftierten zu benennen, festgehalten. Dazu erklärt die stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Sachsenhausen, Astrid Ley: »Der jetzt vorliegende Beschlussentwurf missachtet die massive internationale Kritik gegen eine Ehrung Gisela Gneists und stellt einen neuerlichen Affront gegen KZ-Überlebende und deren Angehörige dar. Sollte der Vorschlag in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am kommenden Montag eine Mehrheit finden, wird nicht nur das Verhältnis zur Gedenkstätte Sachsenhausen und zum Internationalen Sachsenhausen-Komitee (ISK) nachhaltig beschädigt werden, sondern auch der internationale Ruf der Stadt Oranienburg.«

Trotz ihres konfrontativen Wirkens als Vorsitzende des Speziallager-Opferverbandes halten die den Beschlussvorschlag tragenden Fraktionen an der Absicht fest, Gisela Gneist durch eine Straßenbenennung zu ehren. Die Gedenkstättenstiftung lehnt dies gemeinsam mit dem ISK und vielen anderen Stimmen, die sich seit dem ursprünglichen Beschluss im Juni 2020 aus dem In- und Ausland zu Wort gemeldet haben, ab. Im Zentrum der Kritik stehen dabei die zahlreichen Kontakte, die Gisela Gneist zu rechtsextremen Kreisen gepflegt hat (…). Ebenso hält die Gedenkstättenstiftung daran fest, dass auf dem Gelände eines ehemaligen KZ-Außenkommandos, wo Hunderte von meist jugendlichen KZ-Häftlingen in einem Ballonwerk der Firma Zeppelin Zwangsarbeit leisten mussten, die Benennung einer Straße nach einer Inhaftierten des sowjetischen Speziallagers aus erinnerungskulturellen Gründen falsch ist. Wo eine differenzierende Betrachtung von historischen Ursachen und Kontexten erforderlich ist, leistet dies einer ahistorischen Gleichsetzung beider Lagerphasen Vorschub (…).