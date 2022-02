»Mehrheit der Medien heizt den Konflikt an«

Sebastian Gabriel/dpa

Die alljährliche sogenannte Sicherheitskonferenz findet an diesem Wochenende in München statt. Sie rufen zum Protest gegen das Schaulaufen von Politikern und Militärs der NATO-Staaten auf. Geht es Ihnen vor allem um die aktuelle Zuspitzung rund um die Ukraine?

Nicht nur. Wir haben einen langen Aufruf unter der Überschrift »Stoppt den Kriegskurs der NATO-Staaten«, der nicht neu ist. Seit 1999 haben die USA und ihre Verbündeten mehrere völkerrechtswidrige Kriege vom Zaun gebrochen, etwa gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen. Die militärische Aufrüstung hat enorm zugenommen. Das spielt für uns am Samstag eine wesentliche Rolle. Aber natürlich auch der aktuelle Konflikt um die Ukraine.

Im Westen ist die Kriegshysterie groß, ein russischer Einmarsch wird fortlaufend herbeigeredet. Wie bewerten Sie die aktuelle Situation?

Es geht hier um zwei Konflikte. Zum einen ist da die Ausdehnung der NATO bis an die russische Grenze, was Russland zu Recht als eine Bedrohung seiner Sicherheit ansieht. Zum anderen haben wir es mit einem innerukrainischen Konflikt zwischen der dortigen Regierung und den Donbass-Provinzen zu tun.

Seit Jahren haben die russische Regierung und Wladimir Putin Einspruch gegen den Vormarsch der NATO erhoben. 1990 sicherte der Westen gegenüber Michail Gorba­tschow zu, dass es keine Ausdehnung der Kriegsallianz nach Osten geben wird. Diese Zusagen wurden gebrochen. Seit 1999 nahm man 14 osteuropäische Länder in die NATO auf und stationierte dort Truppen – zum Teil nur 160 Kilometer von St. Petersburg entfernt. 2008 sicherte das Militärbündnis auch der Ukraine eine Aufnahme zu. Die NATO stünde damit auf 2.000 Kilometern Länge direkt an der russischen Grenze. Seit der NATO-Ukraine-Charta von 1997 nimmt die Ukraine an westlichen Manövern teil. Neben Waffenlieferungen werden ukrainische Soldaten vom Westen im Kampf gegen die Donbass-Republiken ausgebildet. Der ukrainische Präsident Selenskij hatte angekündigt, man werde sich den Donbass und die Krim zurückholen. Das geht nur mit Krieg und der Rückendeckung des Westens.

Was fordern Sie angesichts der aktuellen Lage in der Ukraine?

Statt weiter Öl ins Feuer zu gießen, braucht es eine Politik der Entspannung mit Russland sowie Verhandlungen über gegenseitige Sicherheitsgarantien. Etwa die, die Ukraine nicht in das westliche Militärbündnis aufzunehmen, eine Sicherheitszone zwischen den osteuropäischen NATO-Staaten und Russland zu errichten und dort keine Angriffsraketen und Mittelstreckenraketen zu stationieren.

Was den Konflikt zwischen der ukrainischen Regierung und den Donbass-Provinzen angeht, kann dieser nur durch die strikte Einhaltung des Minsker Abkommens gelöst werden. Dieses wird von der ukrainischen Regierung bisher boykottiert, ebenso wie Verhandlungen mit den Provinzen im Donbass. Darüber hinaus darf es keine weiteren Waffenlieferungen der NATO an die Ukraine geben.

Der Bundesregierung wird von westlichen Bündnispartern vorgeworfen, sich mit Waffenlieferungen zurückzuhalten. Ist dies wirklich der Fall?

Im Gegensatz zu den USA und Großbritannien hält Deutschland erstaunlicherweise daran fest, keine Waffen an die Ukraine zu liefern. Man bekommt oft den Eindruck, die Mehrheit der Medien hierzulande heizt den Konflikt wesentlich stärker an als die Verantwortlichen in der Politik.

Wie erklären Sie sich das Ausmaß an Hetze gegen Russland in den bürgerlichen Medien?

Das Feindbild Russland wird schon seit Jahren sehr ausgiebig gepflegt. Das soll dazu dienen, die ständige Erhöhung von Militärausgaben der NATO zu rechtfertigen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagt, »Europa« müsse wieder die Sprache der Macht lernen. Das alles läuft auf eine erhebliche Aufrüstung hinaus. Die Militärausgaben in der Kriegsallianz sind etwa 18mal so hoch wie die russischen.

Müsste von der Friedensbewegung gegen eine solche Entwicklung nicht lauter protestiert werden?

Es gibt viele Aufrufe und Erklärungen, die in den meisten Medien allerdings kaum vorkommen. Allein der Aufruf »Friedenspolitik statt Kriegshysterie« wurde innerhalb kürzester Zeit von mehreren tausend, auch prominenten Personen, unterzeichnet. Davon liest man kaum etwas.