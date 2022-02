In der Reha

Peter Cziborra/REUTERS Fühlte sich arg verschaukelt: Michael Conlan (r.) im Olympiafight in Rio gegen Wladimir Nikitin (16.8.2016)

Vorwürfe hatte es seit Jahren gegeben: Manipulation von Ringkämpfen, Korruption hinter den Kulissen, autokratisches Regime. Im Juni 2019 zog die Vollversammlung des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) die Reißleine – und suspendierte die Association Internationale de Boxe Amateure (AIBA) aus der »olympischen Familie«. Ein drastischer Schritt. Und ein Novum: Erstmals in der Geschichte der Olympischen Spiele übernahm das IOC die Durchführung eines Wettbewerbs. Eine eigens gebildete Kommission richtete im vergangenen Sommer in Tokio die Fights aus. »Das soll ein einmaliger Vorgang bleiben«, erklärte IOC-Boss Thomas Bach damals. Nur, ein solches Prozedere könnte sich in Paris 2024 wiederholen. Schlimmer noch: Für das weltgrößte Sportevent 2028 in Los Angeles steht Faustkampf nicht auf dem vorläufigen IOC-Programm. Nebenbei bemerkt: Boxen ist seit 1904 olympisch.

Und die AIBA? Die reformiert sich aktuell, personell, organisatorisch, statutarisch. »Wir wollen den kompletten Neubeginn«, betonte Michael Müller kürzlich im Gespräch mit jW. Jeder Stein werde umgedreht, so der Vorsitzende des Competitions Committee der IBA und Sportdirektor des Deutschen Boxsportverbands (DBV), »notfalls mehrmals«. Die »Stunde null« ist ferner optisch erkennbar. Auf dem virtuellen Außerordentlichen AIBA-Kongress Mitte Dezember 2021 stimmten die Delegierten zu: neuer Name, neues Logo. Französischsprachig klingt nichts mehr, die Abkürzung IBA steht nun für International Boxing Association. Indes: Das reicht dem IOC offenbar nicht. Bach sprach jüngst vom »Problemkind AIBA«. Trotz aller Reformen. Dazu gleich.

Angezählte Association

Rückschau: Ins Visier war die AIBA samt Punkt- und Ringrichtern spätestens am 16. August 2016 geraten. Boxarena in Rio de Janeiro, Olympia-Viertelfinalkampf, Michael Conlan gegen Wladimir Nikitin. Eine gnadenlose Ringschlacht der Bantamgewichtler über drei Runden. Das Gros des Fachpublikums hatte den Iren vorne gesehen, klar sogar. Sinnbildlich diese Szene: Conlans rechter Unterarm zuckt vor der offiziellen Urteilsverkündung kurz nach oben, die Unparteiische im Ring hält dagegen, drückt ihn wieder nach unten. Dann die Mikrodurchsage, einstimmiger Punktsieger: Nikitin. Der russische Athlet sinkt auf die Bretter, kniend reckt er die Fäuste in die Luft. Im selben Moment wendet sich Conlan angewidert ab, streift sein Jersey über den Kopf und zeigt den Punktrichtern den Mittelfinger. »Skandalurteil« heißt es vielerorts tags darauf.

Ein spätes Nachspiel, Ende September 2021. Der kanadische Sportrechtler Richard McLaren veröffentlicht seinen Prüfbericht – und bestätigt Folgendes: Zehn Fights in Rio waren manipuliert. Minimum. »Die AIBA hat eine lange Geschichte von Matchmanipulationen und Korruption«, steht im 149seitigen Report. Auftraggeber war der Weltverband, »weil wir nichts zu verbergen haben«, sagte dessen Präsident Umar Kremlew. Der verschaukelte Conlan reagierte via Twitter: »Ich will meine Medaille.«

Der Report von McLaren ist nicht der einzige. Zweieinhalb Jahre zuvor, im Mai 2019, hatte ein IOC-Untersuchungsausschuss unter der Leitung von Nenad Lalovic einen Erstbericht vorgelegt. Der Serbe Lalovic, Präsident des Weltringerverbandes, war von der IOC-Exekutive damit beauftragt worden, den Reformprozesses der AIBA zu kontrollieren. Hauptvorwurf: Der Verband verstoße gegen die Olympische Charta und den Ethikcode des IOC. Es folgte ein munteres Stühlerücken auf dem Chefposten. Der Marokkaner Mohammed Moustahsane löste den Usbeken Gafur Rachimow interimsmäßig ab. Schließlich setzte sich der Russe Kremlew im Dezember 2020 auf dem AIBA-Weltkongress gegen vier Kontrahenten durch, übernahm das Präsidentenamt. Seitdem werde eine »Zero Tolerance Strategy« gefahren, versichert Müller. Alle, die bei der AIBA tätig sind, müssen charakterlich geeignet sein, integer und fachlich top – kurz: einen »Good lifestyle« vorweisen, wie es so schön heißt.

Tüfteln am System

Einer der Stichwortgeber für die »verbandsinterne Revolution« ist Ulrich Haas. Der Zürcher Rechtsprofessor formulierte mit seiner Arbeitsgruppe zahlreiche Vorschläge. Wie diese: Schaffung einer unabhängigen Stelle für Integrität, die die Compliance-Regeln überwacht und Verstöße ahndet. Reduzierung des IBA-Vorstands von 28 auf 18 Personen und Demokratisierung der Organisationsstruktur, also Wahlen statt Ernennungen. Aus dem IBA-Generalsekretär soll ein »echter CEO« werden. Und nicht zuletzt forderte Haas eine überarbeitete Satzung. Der AIBA-Kongress im Dezember 2021 folgte dem Juristen – Kremlew: »Wir verändern unsere gesamte Kultur nachhaltig.« Fehlt noch der Personalwechsel, die Wahl der neuen Vorstandsmitglieder. Die soll nach jW-Informationen am 13. und 14. Mai in Istanbul über die Bühne gehen.

Und im sportlichen Bereich? Geschmierte, abgesprochene Wettkämpfe soll es nie mehr geben. »Keine Athletin und kein Athlet darf ungerecht behandelt werden«, sagte Müller. Faire, saubere Fights im Seilquadrat – nur wie? Dafür würden Ringrichter (Referees), Kampfrichter (Judges) und Internationale Technische Offizielle (ITOs) bestens ausgebildet. Müller weiter: »Darüber hinaus arbeiten wir als Competitions Committee intensiv am neuen Scoringsystem.« Ein Beispiel: Ähnlich wie beim Fechten könnten Punkttreffer elektronisch live auf einer Anzeigetafel aufblinken. Das Problem: Es fehlt eine zuverlässige Technik.

Das ist nicht alles. Getüftelt wird an der Protestregel. Stand jetzt: Ein Gutachter (Evaluator) und ein Beobachter (Observer) checken bei Athleteneinsprüchen Kampfurteile. Gibt es Zweifel, bewerten sie abermals Runde für Runde. Eine Regel, die zum zweiten Mal während der Männer-WM in Belgrad im November letzten Jahres ausprobiert wurde. Bei rund 590 WM-Kämpfen lag die Protestquote unter zehn Prozent. Wenig beachtet, aber wichtig: Die IBA hat ihren Wettbewerb längst für Profiboxer geöffnet. Rund 30 Prozent der Medaillengewinner bei der Belgrader WM waren Müller zufolge Profis. Sie können jederzeit zwischen professionellem und olympischem Boxen »hin und her switchen«.

Vorsichtig optimistisch

Reformwillen bei der IBA, ja, den erkenne das IOC ausdrücklich an, heißt es in einer Stellungnahme vom 8. Dezember 2021. Dennoch, die Herren und Damen der Ringe halten den Druck hoch, erwarten weitere Veränderungen. Ein Knackpunkt: die Finanzen des olympischen Boxweltverbands. Konkret: Transparenz, Nachhaltigkeit und Diversifizierung der Einnahmen. Der Hauptsponsor der IBA ist Gasprom, vertraglich gesichert, mindestens solange Kremlews Amtszeit dauert. Was passiert, wenn er im Mai nicht als IBA-Präsident bestätigt werden sollte? Kritiker auf Boxsportportalen befürchten deshalb eine Einflussnahme des russischen Staatskonzerns auf die Verbandspolitik, zumal Kremlew als Anhänger von Präsident Wladimir Putin gilt. Nur, das Sponsoring hat sich ausgezahlt, der chronisch klamme Verband ist fast schuldenfrei. Selbst Preisgelder werden bei internationalen Titelkämpfen ausgelobt.

Zwischenfazit: Die Situation ist nach wie vor heikel. Hebt das IOC die Suspendierung der IBA auf? Und: Bleibt Boxen im Olympiaprogramm? Einige sind skeptisch, DBV-Ehrenpräsident und IBA-Vorstandsmitglied Jürgen Kyas etwa. Unlängst sagte er: »Es scheint, als gäbe es großes Interesse im IOC, den Boxsport rauszuhalten.« Er vermutet, Kräfte im IOC wollen für junge Trendsportarten Platz schaffen, die sich im TV lukrativer vermarkten lassen. Die Ringeorganisation wollte sich dazu auf jW-Nachfrage nicht äußern. 2023 will sie final entscheiden.

Andere wirken optimistisch. Für den Vorsitzenden des IBA-Competitions Committee Müller sind die Signale des IOC vielversprechend. »Wir sollen im Rahmen der ›Roadmap to Paris 2024‹ die Gewichtsklassen neu definieren und den Qualifikationsweg vorbereiten«, sagte er. Eine Extrachance für die IBA, sich zu rehabilitieren. Runderneuert und korruptionsfrei, versteht sich.