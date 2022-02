US-Richter weist Prozess gegen NYT zurück

New York. Ein Richter hat den Prozess der konservativen US-Politikerin Sarah Palin gegen die Zeitung New York Times wegen Fehlern in der Berichterstattung zurückgewiesen. Palin und ihre Anwälte hätten nicht nachweisen können, dass die Zeitung aus Bosheit gehandelt habe, argumentierte Richter Jed Rakoff am Montag in New York US-Medienberichten zufolge. Palin hatte 2017 Klage wegen Verleumdung eingereicht, weil das einflussreiche Blatt fälschlicherweise einen Zusammenhang zwischen Schüssen auf eine Politikerin in Arizona 2011 und Aussagen von Palin hergestellt hatte. (dpa/jW)