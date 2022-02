Das Bedürfnis zu sprechen

Ruth Beckermann Filmproduktion Was treibt sie auf die Couch? Spätberufene Schauspielaspiranten in »Mutzenbacher«

Im Grunde reiht dieser Dokumentarfilm, der stellenweise amüsant, stellenweise beklemmend wirkt, dabei aber stets fesselnd ist, bloß Probeaufnahmen von einem Vorsprechen aneinander. Eine zu Beginn eingeblendete Texttafel zeigt den öffentlichen Casting-Aufruf, mit dem Ruth Beckermann annoncierte, »männliche Mitwirkende zwischen 16 und 99 Jahren« für einen Film über Josefine Mutzenbacher zu suchen. Es geht dabei um die Titelfigur des literarischen Pornoklassikers – »vielleicht der einzige sogenannte pornographische roman eines deutschsprachigen autors, den man zur weltliteratur zählen muß« (Oswald Wiener) – »Josefine Mutzenbacher oder Die Lebensgeschichte einer wienerischen Dirne von ihr selbst erzählt«. Laut der Filmemacherin bestand die ursprüngliche Absicht darin, mit einer Auswahl von etwa einem Dutzend Männern zusätzliche Aufnahmen anzufertigen. Statt dessen beschränkte sich der Dreh zu »Mutzenbacher« letztlich auf das Casting, bei dem etwa 100 Interessenten der 70jährigen Filmemacherin einzeln oder in willkürlich zusammengestellten Grüppchen in einer zum Kulturzentrum umfunktionierten Wiener Fabrik gegenübertraten.

Zwar animiert die Regisseurin ihr jeweiliges Gegenüber manchmal dazu, das spontane Vorlesen wechselnder Textstellen aus dem 1906 anonym erschienenen Roman (Karl Kraus mutmaßte als einer der ersten, der Verfasser sei der Wiener Schriftsteller Felix Salten, der Erfinder von Bambi) gestisch zu untermalen. Ein paarmal lässt sie auch mehrere Dutzend Männer im Chor einzelne Sätze beziehungsweise Wörter aus dem Buch skandieren, das bis 2017 auf der Liste jugendgefährdender Medien stand (was zuletzt 1997 vom OVG Münster mit der wohl einseitigen, aber durchaus nicht komplett abwegigen Einstufung als teilweise kinderpornographisch begründet wurde). Hauptsächlich sieht man die bis zum Abspann namenlos bleibenden Gesprächspartner Beckermanns jedoch schlicht auf einem mit Blumenmuster verzierten blassrosa Sofa vor der Kamera sitzen.

Das ausgesucht altmodische Möbelstück weckt unweigerlich Assoziationen mit der notorischen Casting Couch. Und da die Filmemacherin regelmäßig aus dem Off zu hören ist, aber stets unsichtbar bleibt, wird uns erst recht bewusst, dass dabei die üblichen Machtverhältnisse in puncto Geschlecht umgekehrt werden. Angesichts der dokumentarischen Gattung können es freilich nicht die handfesten Notwendigkeiten des Schauspielberufs oder illusorische Hoffnungen auf Ruhm sein, die die Filmaspiranten auf die Couch führten, weshalb sich um so mehr die Frage stellt, was diese Männer zur Mitarbeit bei »Mutzenbacher« bewegt haben mag.

Einer von ihnen spekuliert, dass es zwei Gruppen von Interessenten gebe, die auf Beckermanns Aufruf geantwortet hätten: Da seien zum einen diejenigen, die sich vom Stoff angesprochen fühlten – wozu der junge Mann wohl auch den älteren Herrn neben sich zählt, der soeben seine Bereitschaft zu Sex vor der Kamera bekundet hat (ausschließlich mit Frauen, wohlgemerkt, wobei seine subjektive Altersbeschränkung sich nüchtern am geltenden Recht orientiert, »also ab 16«). Zum anderen gebe es aber noch diejenigen, die von der Aussicht auf die Zusammenarbeit »mit Ihnen«, also mit Beckermann, fasziniert seien.

Dass die bekannteste Dokumentarfilmerin Österreichs diese Schmeichelei nicht herausgeschnitten hat, mag unbescheiden wirken. Doch es dürfte auch daran liegen, dass ihr Bewunderer im selben Atemzug zu Protokoll gibt, dass Montage die Möglichkeit von »Missbrauch« enthalte: »Dass ich jetzt vor der Kamera sitz’ und nicht weiß, was dann daraus geschnitten wird, wie ich dann dastehe.« Das macht zugleich die Unwägbarkeiten bewusst, wenn man die hier gemachten Aussagen im Lichte der problematischen Aspekte des Stoffes bewerten will.

Der Hinweis auf Manipulationsmöglichkeiten wirft freilich generell die Frage nach den Absichten der Regisseurin auf. Manchmal erscheint sie als Agent Provocateur: Das gilt für die herrliche Szene, in der sie ein Musterbeispiel von Scheinheiligkeit entlarvt, wenn sie einen Herren, der sich ziert, weil das von ihm angeblich bloß überflogene Buch »vulgär« sei, spielend leicht umstimmt, indem sie eine von ihm beanstandete Passage prompt selbst vorliest. Und es gilt für den verstörenden Moment, in dem sie beharrlich schweigt, während ein Mann, der gerade eine besonders unappetitliche Textstelle vorgetragen hat, ebenso erwartungsvoll wie unergründlich in die Kamera blickt – um auf die endlich kommende Frage: »Was denken Sie sich?« dann wie aus der Pistole geschossen zu antworten: »Geil. Schön. Inzest. Natürlich.« Entsprechend kokett wirkt, dass ausgerechnet dieser Kerl von Beckermann offenbar zum Einpeitscher in den Chorszenen bestimmt wurde.

Nachdem ein Gesprächspartner von seinem Coming out und seiner zwischenzeitlichen Arbeit als Stricher berichtet hat, murmelt die Filmemacherin indes so nachdenklich »Verstehe«, dass man im Umkehrschluss wohl generell eine unvoreingenommene Neugier unterstellen kann. Statements, die Beckermann zu »Mutzenbacher« abgegeben hat, lassen denn auch darauf schließen, dass sie – trotz selbstverständlicher Kenntnis der kanonisierten Einwände Michel Foucaults – auf eine irgendwie befreiende Wirkung des Sprechens über Sex baut. Umgekehrt scheint in jedem Fall klar, dass den hier auftretenden Männern dieses Sprechen ein Bedürfnis ist.