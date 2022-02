»Wünsche mir Besuch von Godzilla«

Future Image/stock&people/imago Erlebnisorientierte Großechse

Herr Friedrich, welche siebenköpfige Katze hat Sie geritten, als Sie den Namen Hoolywood erfanden?

Hoolywood – zusammengesetzt aus den Worten Hooligan und Hollywood – ist eine Kombination aus verschwendeter Jugend als Rowdy in der DDR und unserer Suche nach Idolen, die wir oft aus Filmen adaptierten. Der schöne Begriff Rowdy wich später dem Wort Hooligan. Ich mag Wortspiele. So verkaufen wir in unserem Fachgeschäft auch keine Sportswear oder Streetwear, sondern Gegenwear.

Welche Klientel geht bei Ihnen ein und aus, und was können wir bei Ihnen kaufen?

Punks, Skins, Hooligans, Touristen, Nachbarn, Emos, Rockabillys, Stinos, Gays, Gruftis, Gothics. Alle können hier schicke Anziehsachen bekannter Marken wie Alpha Industries, Blundstone, Boots and Braces, Fred Perry, Hoolywood Solovair, Troyan kaufen, aber auch kleine und unbekannte Marken. Außerdem bieten wir in einer großen Auswahl Fußballbücher über Kultvereine an, geschrieben von Fans für Fans.

Wie geht es eigentlich der guten alten Subkultur und ihrer Marken sonst so?

Punk ist nicht tot, aber doch ziemlich in die Jahre gekommen. Junge Menschen, die diesen Way of Life gehen und pflegen, die sich die Springerstiefel oder das Fred-Perry-Polo vom Munde absparen und Wochen dafür schnorren müssen, sieht man nicht mehr oft. Wir versuchen, ihnen finanziell entgegenzukommen, was nicht leicht ist in dieser Zeit. Ich spreche hier übrigens nicht von diesen durchgestylten »Punkern« mit bunten Haaren, die mit der Visakarte shoppen gehen. Und wie die Menschen, sind auch die Marken vom Kapitalismus vereinnahmt. Es geht um viel Geld, gerade bei traditionellen Marken, die eine Geschichte aufweisen. Nun wird diese Geschichte gewinnbringend verkauft.

Der Bezirk Prenzlauer Berg hat sich über die Jahre stark verändert. Wie hat sich das auf Hoolywood ausgewirkt?

Auch wir müssen unseren Laden kommerziell betreiben, da wir sonst den Standort nicht halten können. Der Spaß ist weniger geworden, trotzdem versuchen wir, unsere Insel in »Neuschwabenstein« zu halten und zu einer Oase im langweiligen Einerlei zu machen.

Hat Corona Sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht, wie erleben Sie als Gewerbetreibender die Pandemie?

Corona hat uns in diesem ohnehin schwierigen Umfeld noch mehr Kraft und Zeit geraubt. Wir haben versucht, die Verluste übers Internet etwas aufzufangen, was einen zusätzlichen Aufwand bedeutete. Ständig neue Verordnungen verunsichern die wenigen analogen Kunden, eine persönliche Kundenbindung ist so gut wie unmöglich.

Gab es etwas wie Solidarität unter Ihren Kunden?

Sonst wären wir nicht mehr da.

Man hat Sie schon mit einem Bier in der Hand im Stadion des BFC Dynamo stehen sehen, ist das nicht gefährlich?

Ein Bier beim Serienmeister kann doch nicht gefährlich sein ...

Ihr Werbeslogan lautet »Antirassistisch und erlebnisorientiert« – kommt das bei Ostberliner Fußballfans gut an?

Antirassistisch und erlebnisorientiert ist eine Grundlage, um noch etwas Spaß im Leben zu haben. Wir gehen davon aus, dass es nicht nur bei Ostberlinern, sondern auch bei den Süd-, West- und Nordberlinern gut ankommt.

Was wünschen Sie sich im neuen Jahr für Berlin?

Ich würde mir für Berlin eigentlich nur einen Besuch von Godzilla wünschen. Ihm würde ich dann gern den Potsdamer Platz und einige andere architektonische Langweiligkeiten zeigen, anschließend würde ich mit ihm die flächendeckend entstandenen Einkaufszentren in Berlin begehen. Alles weitere bedarf keiner Hilfe von außen, es liegt an den Menschen selbst.

Wir haben ja jetzt 2022. Welcher Musiktitel gibt Ihre Erwartungen ans neue Jahr am besten wieder?

In einem Lied der Berliner Band Turbolover von der LP »Brot für die Welt« gibt es einen schönen Titel: »Schulter Mehl Andy Zerfällt«. In diesem Lied wird wunderbar besungen, dass jeder selbst für die Zukunft verantwortlich ist.