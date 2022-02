Wichtiges Zeichen

ussian State Duma/TASS PUBLICATION/ITAR-TASS/imago images Stellt sich hinter die »Volksrepubliken«: Die russische Duma stimmt für die Anerkennung (Moskau, 15.2.2022)

Im Donbass ist der Appell außerordentlich begrüßt worden. Während des Gesprächs zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Bundeskanzler Olaf Scholz in Moskau hat sich das russische Parlament, die Duma, am Dienstag mit überwältigender Mehrheit für die Anerkennung der international nicht anerkannten »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk ausgesprochen. In einem Aufruf fordert die Duma Putin dazu auf, über die Unabhängigkeit der Gebiete zu entscheiden, da diese Frage nach russischem Recht in die Zuständigkeit des Präsidenten fällt.

Bei 16 Gegenstimmen und einer Enthaltung haben damit 351 Abgeordnete für die radikalere von zwei Alternativen gestimmt, die von der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation (KPRF) vorgeschlagen worden war. Statt den Präsidenten direkt um die Anerkennung der »Donbass-Republiken« zu bitten, hatte der unterlegene Entwurf von »Einiges Russland«, der größten Parlamentsfraktion, lediglich eine Weiterleitung des Appells an das Außenministerium zu Konsultationen vorgesehen. Er erhielt nur 310 Stimmen.

Hauptsächliche Motivation des Aufrufs ist, dass die ukrainischen Behörden bis heute keine Klausel des Minsker Abkommens umgesetzt hätten, was jedoch die Grundlage für die Wiederherstellung des friedlichen Lebens, der Infrastruktur und der Wirtschaft der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk darstelle. Anstatt konsequent zu handeln, versuchten die Behörden, alle in Minsk getroffenen Vereinbarungen zu revidieren oder ganz aufzuheben. Dazu gehören die Einhaltung des Waffenstillstands, der Abzug schwerer Waffen, eine Änderung der ukrainischen Verfassung, die dem Donbass einen speziellen Status einräumt, sowie eine Amnestie für die Konfliktteilnehmer.

»Unsere Bürger und Landsleute, die im Donbass leben, brauchen Hilfe und Unterstützung«, erklärte der Dumasprecher Wjatscheslaw Wolodin. Die Abgeordneten seien der Ansicht, dass die Anerkennung der »Volksrepubliken« eine Grundlage für die Gewährleistung der Sicherheit und des Schutzes von deren Bewohnern vor äußeren Bedrohungen bilde. Er versicherte die sofortige Weiterleitung des Dokuments an das Staatsoberhaupt.

Bei Putin stieß die Intention des Anliegens auf Verständnis. Die Mehrheit der Menschen in Russland sympathisiere mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Donbass, unterstütze sie und hoffe, dass sich die Situation dort radikal zum Besseren ändere, erklärte er. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Möglichkeiten zur Umsetzung der Minsker Vereinbarungen noch nicht ausgeschöpft seien, Russland aber erwarte, dass eine Lösung gefunden werde. »Wir zählen sehr darauf, dass unsere Partner auf der anderen Seite des Ozeans und in Europa, vor allem Deutschland und Frankreich, angemessenen Einfluss auf die derzeitigen Behörden in Kiew ausüben, um diese Lösung zu finden«, sagte Putin.

Da die Anerkennung der »Volksrepubliken« das Ende der Minsker Abkommens bedeuten würde, ist ihre tatsächliche Umsetzung in Anbetracht der Reaktion Putins unwahrscheinlich. Die Drohung kann wohl eher als Signal an den Westen verstanden werden, dass man in Russland endlich konkrete Schritte zur Umsetzung der Vereinbarungen sehen will. Der Vorstoß soll überdies Druck auf die ukrainische Regierung ausüben und verdeutlichen, dass Moskau zu extremen Maßnahmen bereit ist, wenn Kiew die Umsetzung von Minsk weiter blockiert.

Wie zu erwarten, stieß die Entscheidung der Duma im Westen auf negative Reaktionen. Die EU verurteile die Entscheidung scharf, sagte der Außenbeauftragte Josep Borrell. US-Außenminister Antony Blinken erklärte, eine Verabschiedung der Resolution würde die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine weiter untergraben und verstoße gegen das Völkerrecht.

Im Donbass wurde die breite Zustimmung der Duma zu dem Vorstoß dankbar aufgenommen. Für den Regierungschef der »Volksrepublik Lugansk«, Leonid Pasetschnik, zeige das Votum, »wie besorgt das brüderliche Volk über die bestehende Bedrohung aus Kiew und dem Westen ist«, wie es in einer Erklärung hieß. Gleichzeitig habe man Verständnis für jede Entscheidung der obersten Führung der Russischen Föderation und respektiere sie.