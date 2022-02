jW Die Lilafarbenen rollen an

Berlin, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark, Flutlicht, angenehme sieben Grad, es ist kurz vor neun Uhr abends, Schlussphase, Schnaufen. »Kein Tor mehr!« schreit jemand, und so sollte es sein. Zu dem Zeitpunkt stand es nur leider schon 4:8 im Fußballspiel der Gäste von der jW-Auswahl, die ganz in Weiß von lilafarbenen Taz-lern empfangen worden waren.

jW »Bitte keine weiteren Ausfälle«: Die ersatzgeschwächte Mannschaft der jungen Welt

Die Chefredaktion hatte zum Abschied gefleht: »Bitte keine weiteren Ausfälle!« Denn stark ersatzgeschwächt ging das Team dieser Zeitung ins Spiel. Spielertrainer Reich und Spielmacher Satanovic sind ohnehin nicht zu ersetzen. Und dann auch noch ohne die Katze Hager, KenEM, Lilien Merg und unzählige weitere Spieler? Wie sollte das gehen?

Ganz gut, so schien es zumindest eine Weile. In der ersten Halbzeit konnte man noch den Eindruck gewinnen, die Truppe in Weiß habe es sich zur Aufgabe gemacht, den Taz-lern die Butter vom Brot zu nehmen. Grund hierfür war nicht nur die taktisch wohlüberlegte Aufstellung, sondern eine extrem effiziente Chancenverwertung und überraschende Stärke nach ruhenden Bällen.

So folgte auf eine schnelle Führung der Lilafarbenen prompt der Ausgleich. Fredo, der ansonsten zentral im Abwehrriegel alles humorlos wegputzte, stolperte nach einer Ecke den Ball ins Tor. Nach erneuter Taz-Führung dann wieder eine Ecke der Weißen, durcheinander am kurzen Pfosten – Eigentor. Flügelflitzer Breit und Mayer wirbelten auf den Außenpositionen, sorgten für Unruhe, und so konnte auch der nächste Führungstreffer der Lilafarbenen durch einen Hammerschuss von Killer Schmeller ausgeglichen werden. Blutgrätschen und fiese Tackles – Sembdner und Püschel sicherten hinten derweil ab. Bei den Hausherren machte sich Verzweiflung breit. Die Weißen konnten zwar das Unentschieden in die Pause retten, aber Kilinc fiel wegen irgendwas am Oberschenkel aus.

jW Gruppenfoto mit Taz- und jW-Spielern

In der zweiten Hälfte dann schwanden bei der jW-Auswahl die Kräfte. Ersatzkeeper István hatte bis dahin seine Arbeit gut gemacht, nun fand er sich immer öfter alleine heranrollenden Lilafarbenen gegenüber, und die Tore fielen. Die eigenen Bälle hingegen wurden ungenau, das Spiel wurde statisch. Am Ende raffte sich Raff auf, nach einem Schwindeldribbel über rechts ein Knaller an den linken Innenpfosten – versenkt.