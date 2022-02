Carmen Herrera verstorben

Die in Kuba geborene Künstlerin Carmen Herrera ist tot. Herrera sei im Alter von 106 Jahren in New York gestorben, berichtete die New York Times unter Berufung auf ihren Freund und Rechtsberater Antonio Bechara. Die 1915 geborene Herrera hatte seit den 1950er Jahren vor allem in New York gelebt und gearbeitet. Schon seit jungen Jahren hatte sie gemalt, vor allem abstrakte, minimalistische Werke, die lange keinerlei Aufmerksamkeit in der Kunstwelt fanden. Das änderte sich erst, als Herrera schon fast 90 Jahre alt war – und ihre Werke schließlich sogar in renommierten Museen weltweit gezeigt wurden. (dpa/jW)