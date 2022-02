Maximen und Reflexionen

Deutsche Kinemathek, courtesy of Universal Studios Licensing, LLC

»›She Done Him Wrong‹ veränderte die Mode auf zwei Kontinenten. Der Stil der Gay Nineties (der wilden 1890er) wurde der letzte Schrei. ›Mae West‹ wurde zum geflügelten Wort. (…) Ich war erfreut, aber erstaunt. Ich hatte meinen Erfolg immer genossen, aber das war einfach überwältigend. Wie die meisten Menschen hatte ich mich mit dem Kino abgefunden. Dennoch war es mir nie gelungen, seinen gewaltigen Einfluss und seine kommerzielle Macht so richtig anzuerkennen. Mehr Menschen haben mich angeschaut als Napoleon, Lincoln oder Kleopatra. Ich war bekannter als Einstein, Shaw oder Picasso. Dabei machte ich vor der Kamera nur das, was ich auch schon jahrelang auf der Bühne mehr oder weniger so gemacht hatte. Ich akzeptierte meinen Erfolg, blieb aber auf dem Teppich.«

Mae West, »Goodness had Nothing to Do with it«