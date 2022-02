Privilegierte Milieus

Kolvenbach/imago Privatschulen sind kaum besser, aber viel homogener (Ausflug in London)

Bei der Vorstellung des »UNESCO-Weltbildungsbe­richts 2021/22« wurden am Dienstag in Berlin zunächst einmal hehre Ziele formuliert und die Bedeutung nichtstaatlicher Akteure für die Umsetzung betont. Zugang zur »besten Bildung« dürfe »keine Frage des sozialen Status« sein, erklärte Jens Brandenburg (FDP), Staatssekretär im Bundesbildungsministerium, und brach eine Lanze für die Privatwirtschaft. Mit ähnlicher Stoßrichtung meinte SPD-Staatssekretär Niels Annen aus dem Bundesentwicklungsministerium, dass weltweit um die 500 Millionen Schüler in der Pandemie keinen Fernunterricht erhielten, sei »absolut nicht hinnehmbar«. Und auch der Direktor des Weltbildungsberichts der UNESCO, Manos Antoninis, stellte seinen Ausführungen voran, dass in Sachen Bildungsgerechtigkeit nicht weit komme, wer nur auf staatliche Akteure setze.

Längst teilprivatisiert

Angesichts der Ausgangssituation in vielen Ländern scheint es weltfremd, das Gegenteil zu behaupten. Antoninis verwies in diesem Zusammenhang auf eine Umfrage, derzufolge in Indien nur 46 Prozent der Befragten die Bereitstellung von Bildungsangeboten als öffentliche Aufgabe betrachten. Auf den Philippinen seien es immerhin 63 Prozent. Und als Annette Scheunpflug, Erziehungswissenschaftlerin der Uni Bamberg, dann später christliche Schulen in Subsahara-Afrika als Segen beschrieb im Vergleich zu krass profitorientierten Ketten, mochte man dem widerwillig folgen.

Doch so weit entfernt die Realität von den Maximalforderungen der deutschen Staatssekretäre auch sein mag – ihr Ansatz ist untauglich, wie der UNESCO-Bericht letztlich klarstellt. Im Hauptteil werden da zehn »Mythen« ausgeräumt. Zum Beispiel sei der private vom öffentlichen Sektor viel schwieriger zu unterscheiden als gemeinhin angenommen, da Privatschulen subventioniert würden und öffentliche längst teilprivatisiert seien, vom Erstellen der Lehrbücher über technische Ausstattungen bis zu von Lobbyisten durchgesetzten Inhalten. Auch dass an öffentlichen Schulen der soziale Status keine Rolle spiele, sei ein Mythos. Und überhaupt schaffe erst deren Unterfinanzierung die Nachfrage nach Privatschulen, die im übrigen kaum besser seien, wenn man Effekte der Zusammensetzung der Schülerschaft herausrechne, die in der Regel aus privilegierten Milieus stamme.

Mehr als 350 Millionen Heranwachsende besuchen weltweit private Grund- und Sekundarschulen, die allermeisten befinden sich in urbanen Räumen und kassieren hohe Gebühren. Die soziale Ungleichheit wird dadurch verschärft, auch weil in ärmeren Ländern viele Familien in der Schuldenfalle landen. In Haiti, Kenia, den Philippinen und Uganda muss etwa jede dritte Familie Bildungskredite bedienen. Es gebe »keinerlei Belege« dafür, dass der Privatsektor »willens oder fähig« sei, »eine wichtige Rolle bei der Finanzierung von Bildung (zu) spielen«, heißt es in dem UNESCO-Bericht. »Er könnte jedoch auf andere Weisen einen Beitrag leisten, zum Beispiel durch Steuerzahlungen, insbesondere in Ländern mit niedrigem und niedrigem mittlerem Einkommen, wo (…) Möglichkeiten zur Steuerhinterziehung und Steuerflucht zahlreich sind.«

»Große Eigenverantwortung«

Das aber gilt so auch für die BRD, in der im vergangenen Schuljahr mehr als eine Million Kinder und Jugendliche Privatschulen besuchten. Ihre Zahl wächst seit Jahren. Die Zahl der Studierenden an privaten Hochschulen hat sich seit dem Jahr 2000 mehr als versiebenfacht: auf mittlerweile rund 340.000. Und was das »Sonderungsverbot« angeht, dem diese Einrichtungen unterliegen, die per Gesetz niemanden durch Gebühren ausschließen dürfen, so blieb es bei der Präsentation am Dienstag der Staatssekretärin aus dem Bildungsministerium Schleswig-Holstein, Doris Stenke, vorbehalten, an die in dieser Hinsicht wirklich »große Eigenverantwortung der Träger« zu erinnern. Sollte es dem Kollegen Brandenburg aus dem Bundesministerium ernst sein mit der Weltrettung, könnte er da wohl jederzeit eine striktere Regelung anstoßen.