Bildung ist staatliche Aufgabe

Nicole Gohlke, bildungs- und wissenschaftspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Partei Die Linke, erklärte am Dienstag mit Blick auf den UNESCO-Weltbildungsbericht 2021/2022:

Bildung muss für alle zugänglich und geldbeutelunabhängig sein. Der Bildungsbereich gehört in öffentliche Hand und darf nicht zum lukrativen Bildungsmarkt verkommen. Der Weltbildungsbericht ist eine Warnung vor zunehmender sozialer Spaltung durch hohe Kosten für Bildung, vor mangelnder Regulierung zur Qualitätssicherung und vor Lobbyismus privater Bildungseinrichtungen. Dabei räumt der Bericht mit dem Mythos auf, Wettbewerb fördere die Qualität des Bildungssystems.

Die staatliche Verantwortung für die Sicherung des Zugangs zu guter Bildung für alle muss oberste Prämisse sein. Der steigenden Ökonomisierung und Privatisierung mit Profitorientierung von Bildung dürfen nicht weiter Tür und Tor geöffnet werden. Zwei Drittel aller Kindertageseinrichtungen in Deutschland waren 2021 in freier Trägerschaft. Seit 2000 hat sich die Zahl der Studierenden an privaten Hochschulen versiebenfacht. Diese alarmierenden Zeichen verdeutlichen, dass sich der Staat zunehmend aus seiner Verantwortung zieht und sich darauf verlässt, dass zivilgesellschaftliche und wirtschaftliche Akteure den Bildungspart übernehmen.

Bildung ist öffentliche Daseinsvorsorge und ein Menschenrecht. (…) Es ist in erster Linie staatliche Aufgabe, für gute Rahmenbedingungen, gute Lehr- und Lernbedingungen von der Kita bis zur Weiterbildung zu sorgen, die Qualität auch in nichtstaatlichen Bildungseinrichtungen abzusichern und regulierend einzugreifen. Der Staat darf sich nicht weiter aus der Verantwortung ziehen. Die Mangelwirtschaft und die chronische Unterfinanzierung des Bildungssystems müssen endlich beendet werden. Öffentlich finanzierte Bildungsmaterialien sollten unter eine offene Lizenz (OER) gestellt werden, wie es die UNESCO empfiehlt.

In einem Aufruf der Gesellschaft Kultur des Friedens zu einer Menschenkette von der US-Botschaft zur Botschaft der Russischen Föderation in Berlin am Donnerstag um 15 Uhr heißt es:

Die verbale und militärische Aufrüstung nimmt zu. Deshalb müssen wir Friedensbewegte unsere Stimme für eine politische Lösung des Konfliktes erheben und dem Ruf nach Waffen auch aus Deutschland eine Friedensoffensive entgegensetzen. (…) Der Ukraine-Konflikt kann nur am Verhandlungstisch gelöst werden, nicht durch Rüstungslieferungen und weitere Truppenverlegungen aus Deutschland und anderen NATO-Staaten nach Osteuropa! Die Bundesregierung muss Waffenlieferungen weiterhin ablehnen, auf die Umsetzung des Minsker Abkommens drängen und sich neuen Sanktionsspiralen verweigern. Wer die wachsende Kriegsgefahr in Europa stoppen will, darf nicht weiter Öl ins Feuer gießen!

Nicht nur die Ukraine, auch Russland hat legitime Sicherheitsinteressen, diese müssen in eine neue gemeinsame Sicherheitsarchitektur in ganz Europa eingebunden werden. Stabilität und Sicherheit in Europa gibt es nur mit, nicht gegen Russland. Dabei können wir auf wertvolle Erfahrungen zurückgreifen, zum Beispiel die des KSZE-Prozesses. In Europa könnte die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, die Rolle bekommen, die nach dem Ende des Kalten Krieges möglich schien.