Fünf Millionen private Schusswaffen

Osnabrück. Die Zahl der Schusswaffen in Privatbesitz in Deutschland ist einem Medienbericht zufolge im vergangenen Jahr minimal gestiegen. Wie die Neue Osnabrücker Zeitung am Dienstag unter Berufung auf Angaben des Bundesinnenministeriums schrieb, waren im nationalen Waffenregister Ende vergangenen Jahres 5,016 Millionen entsprechende Schusswaffen eingetragen. Das waren demnach knapp 3.150 mehr als ein Jahr zuvor. Im deutschen nationalen Waffenregister waren laut Bericht insgesamt mehr als 5,7 Millionen Schusswaffen verzeichnet. Die meisten davon waren sogenannte Langwaffen, also in der Regel Gewehre. (AFP/jW)