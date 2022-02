Bedauerlicher Zustand

Becker Bredel/imago images Mitgliederprotest beim Landesparteitag (Homburg-Erbach, 21.11.2021)

Es ist die erste von vier Landtagswahlen in diesem Jahr. Und auch die, bei der sich die Partei Die Linke noch vergleichsweise gute Chancen ausrechnen darf, die Fünfprozenthürde zu nehmen. Im Saarland wird am 27. März gewählt; aktuelle Umfragen sehen die Partei bei sechs oder sieben Prozent. Aber sicher ist das angesichts der tiefen Krise der Gesamtpartei nicht. Die 12,8 Prozent, die die Linkspartei 2017 an der Saar holte, wirken wie aus einem anderen Zeitalter. Bei der Bundestagswahl kam sie noch auf 7,2 Prozent – das schlechteste Ergebnis in dem Bundesland seit 2002.

Die wesentliche lokale Zutat zu dieser Niedergangsgeschichte ist eine im vergangenen Jahr eskalierte Schlammschlacht zwischen zwei verfeindeten Lagern, die den Landesverband im kleinsten Flächenland der Republik de facto gespalten hat. Im überschaubaren saarländischen Landtag gibt es derzeit gleich zwei Fraktionen mit Linke-Mitgliedern: Eine fünfköpfige Fraktion Die Linke mit dem Fraktionschef Oskar Lafontaine und eine Fraktion »Saar-Linke«, die aus Dagmar Ensch-Engel und Barbara Spaniol besteht. Spaniol ist Spitzenkandidatin bei der anstehenden Landtagswahl. Sie gehört zum Kreis um den Landeschef und Bundestagsabgeordneten Thomas Lutze, der mit dem Lafontaine-Lager in Fehde liegt. Die Internetseite des Landesverbandes verlinkt auf die Fraktion »Saar-Linke«. Die Lafontaine-Fraktion steht gleichsam neben dem Landesverband. Gegen Lafontaine läuft bei der Bundesschiedskommission ein Parteiausschlussverfahren.

Auffällig an dem Konflikt ist, dass er von den Beteiligten gar nicht als politische Auseinandersetzung verstanden wird. Es geht fast ohne Verkleidung um den Zugriff auf die zur Verteilung stehenden Bundes- und Landtagsmandate. Lafontaine, der als Spitzenkandidat 2009, 2012 und 2017 zweistellige Ergebnisse geholt und im November angekündigt hatte, sich aus der aktiven Politik zurückzuziehen, hat am Dienstag gegenüber dpa einmal mehr »das Betrugssystem« gegeißelt, das seiner Meinung nach im Landesverband dafür sorgt, dass »auf der Grundlage fingierter und manipulierter Listen bei Landtagswahlen und Bundestagswahlen die Mandate vergeben werden«. Alle Appelle bei der Bundespartei, dieses System »abzustellen«, seien ungehört geblieben.

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hatte gegen Lutze wegen des Verdachts der Urkundenfälschung bei Unterschriften über gezahlte Mitgliedsbeiträge ermittelt, das Verfahren im Januar aber eingestellt. Den Landesverband hat das Lutze-Lager inzwischen im Griff; eine Reihe von Mitgliedern soll in den vergangenen Monaten ausgetreten sein. Die Frage, ob auch er über einen Parteiaustritt nachdenke, wollte Lafontaine nicht verneinen. »Wenn ich eine solche Entscheidung treffen würde, würde ich Sie rechtzeitig informieren«, erklärte er laut dpa. Die Kandidatenliste der Linkspartei bei der Saar-Wahl werde er nicht unterstützen, da sie nicht regulär zustande gekommen sei. Den Zustand der Partei – auch im Bund – bedauere er; Kernthemen seien zugunsten eines »progressiven Neoliberalismus« vernachlässigt worden.

Der Zeitpunkt dieser Wortmeldung dürfte kein Zufall gewesen sein. Am Dienstag vormittag trat Spaniol in Saarbrücken vor die Presse, um Positionen und Themenschwerpunkte der Partei im Landtagswahlkampf vorzustellen. »Dass wir verlässlich sozial sind, zieht sich wie ein Leitfaden durch unsere Positionen«, sagte sie. Ein Schwerpunkt des Programms sei die Bekämpfung der Armut. Die Partei will beitragsfreie Kitas, mehr unbefristete Lehrkräfte und kleinere Klassen, kostenlose Mittagessen für alle Kinder in Kitas und Schulen, mehr Geld für Pflegekräfte, einen kostenfreien Nahverkehr, verpflichtende Photovoltaik auf Neubauten und ein Verbot von Stromsperren. Kofinanzieren müsse das der Bund, auch über die Wiedereinführung der Vermögensteuer. »Progressiver Neoliberalismus« ist das jedenfalls nicht. Auch in der innerparteilich kontrovers diskutierten Frage einer Coronaimpfpflicht ist der Wahlkampf des Landesverbandes nahe an den Positionen, die Lafontaine und seine Ehefrau Sahra Wagenknecht vertreten: »Impfen ja – Impfpflicht nein«, steht auf Großplakaten. Sich bei so einer Lage ununterbrochen gegenseitig niederzugrätschen – das zumindest bekommt keine andere Partei hin.