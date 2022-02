Substantielle Hilfen nötig

Inga Kjer/photothek/imago images Ohne »Schultafel« kein Frühstück: Die von der Ampelregierung angekündigte Soforthilfe zur Beseitigung von Kinderarmut lässt auf sich warten

Armutsbekämpfung wird hierzulande zwar nicht betrieben, dafür oft gefordert. Am Dienstag appellierten Vertreter von 17 bundesweiten Organisationen in einem offenen Brief an die Ampelkoalition, »zügig gezielte und substantielle Hilfen für die Ärmsten zu beschließen«. Darunter sind der Deutsche Gewerkschaftsbund, der Paritätische Gesamtverband und der Deutsche Kinderschutzbund.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Inflation und Mehrausgaben durch die Pandemie verschärfe sich »die Not von Menschen, die auf existenzsichernde Leistungen wie Hartz IV angewiesen sind«, heißt es in dem Brief. Daher sei es »allerhöchste Zeit, armutspolitisch gegenzusteuern«. Die Verfasser erinnern die Regierung an gemachte Versprechen und weisen darauf hin, dass »der im Koalitionsvertrag angekündigte Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder auf sich warten lässt und bisher keine Schritte unternommen wurden, um alle Beziehenden von Grundsicherungsleistungen zu unterstützen«. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, erläuterte zur Initiative für den Brief: »Wer Kinderarmut den Kampf ansagt und Soforthilfe verspricht, muss auch genau das liefern.«

So hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag etwa angekündigt, bis zur tatsächlichen Einführung der Kindergrundsicherung arme Kinder, die Anspruch auf Leistungen gemäß SGB II, SGB XII oder Kinderzuschlag haben, mit einem Sofortzuschlag abzusichern. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hatte zudem Anfang des Jahres Unterstützungszahlungen beim Wohngeld und Hartz IV versprochen. Das Kabinett hat zwar am 2. Februar einen Heizkostenzuschuss beschlossen, der Beziehern von Wohngeld zugute kommt. Der aber ist unzureichend. Weitere »armutspolitische Maßnahmen« wurden bislang nicht beschlossen.

Der offene Brief ist Teil der Kampagne »Armut? Abschaffen!«, die der Paritätische Gesamtverband ins Leben gerufen hat. In vornehmlich digitalen Formaten wird kritisiert, dass die BRD »ein reiches Land« ist, Armut aber »trotzdem« für viele Menschen »ein riesiges Problem« sei.