Aller Rechte beraubt

Marita Fischer »Solidarität mit Geflüchteten«: Demonstration in Krosno Odrzanskie (12.2.2022)

Das Gebäude sieht aus wie eine vornehme Privatklinik. Nur die hohen Zäune und das bewachte Tor deuten darauf hin, wozu es tatsächlich dient: Es ist ein Internierungszentrum für Asylsuchende nahe der deutsch-polnischen Grenze. In den insgesamt acht polnischen Internierungszentren sind derzeit rund 1.700 Menschen inhaftiert. Am Sonnabend protestierten rund 200 Leute gegen diese systematische Missachtung der Menschenrechte auf einem kleinen Platz in Krosno Odrzanskie.

Aus Belarus kommend, erreichen die Schutzsuchenden oft Polen als erstes EU-Land. Obwohl es meist nicht das gewünschte Ziel ihrer Migration ist, stellen viele Menschen bei ihrer Ankunft einen Asylantrag, in der Hoffnung, die Notversorgung und den Schutz zu erhalten, den das EU-Recht Geflüchteten garantiert. Beim Aufgreifen der Schutzsuchenden durch polnische Behörden wird ihr Asylgesuch oft ignoriert und durch die Internierung in den Zentren der Zugang zum Asylverfahren rechtswidrig erschwert. Lokale Unterstützer berichteten jW, dass die Gefahr, interniert zu werden besonders hoch sei, wenn die Geflüchteten Polen lediglich als geplantes Transitland angeben. Was auf den ersten Blick paradox wirkt, fügt sich in die Externalisierung der Grenzabschottung der zentralen und gleichzeitig mächtigsten EU-Länder ein.

Ende vergangenen Jahres inspizierte die stellvertretende polnische Menschenrechtskommissarin Hanna Machinska unter anderem das Zentrum in Wedrzyn, einem Truppenübungsplatz nahe Krosno Odrzanskie, etwa 50 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Rund 700 Personen werden dort gefangen gehalten. Im Januar präsentierte sie ihre Ergebnisse und kritisierte die Bedingungen in den neu geschaffenen Einrichtungen als »unmenschlich« und »inakzeptabel«. Dort würden »die grundlegenden Garantien gegen unmenschliche und erniedrigende Behandlung« nicht erfüllt. Eine Seelsorgerin berichtete jW, dass die Inhaftierten nur zwei Quadratmeter pro Person zur Verfügung hätten und sie nicht nach draußen dürften. Außerdem würden ihnen beim Ankommen die Handys abgenommen, so dass sie selbst keine Möglichkeit hätten, die Zustände im Inneren zu dokumentieren, oder Kontakt nach außen herzustellen. Wichtige Dokumente, die auf ihren Handys gespeichert sind und die sie für das Asylverfahren brauchen, gehen verloren. Die monatelange Isolation und das Festhalten in den Zentren ohne Informationen über Aufenthaltsdauer und -grund führe bei den Schutzsuchenden zu Zermürbung, Desorientierung und Suizidgedanken. Auch Machinska berichtete dem Ausschuss für bürgerliche Freiheiten des EU-Parlaments vergangene Woche, dass ihr ein 13jähriges Mädchen von ihren Selbstmordgedanken berichtet habe.

Aus Verzweiflung und Wut über die Lebensrealität in den Zentren befinden sich einige der eingesperrten Asylsuchenden im Hungerstreik. Auf der Kundgebung vor dem Internierungszentrum wurden am Sonnabend Briefe der Weggesperrten vorgelesen und ein Ende der Kriminalisierung von Flucht und Migration gefordert. Einige Aktivisten näherten sich im Anschluss der Mauer des Zentrums und versuchten, Kontakt zu den Inhaftierten aufzunehmen. Einer Aktivistin zufolge hätten einige der Schutzsuchenden hinter den geschlossenen Fenstern mit »Freedom«-Rufen geantwortet. Ein großes Polizeiaufgebot beendete die versuchte Kontaktaufnahme unter Einsatz von Schlagstöcken und Tränengas.

Auffällig war, dass auch deutsche Polizeibeamte im Einsatz waren: Berlin duldet also nicht nur die Existenz dieser Einrichtungen, sondern schützt sie aktiv. Und auch auf EU-Ebene schlug Innenkommissarin Ylva Johannsson im Dezember eine Verschärfung des polnischen Asylrechts vor, statt gegen die Missachtung der Menschenrechte in den Internierungszentren vorzugehen. Umgesetzt ist das noch nicht, da Warschau darauf drängt, die Prüfung von Asylanträgen an der Grenze zu Belarus komplett auszusetzen. Für die seit Ende Januar im Bau befindliche 353 Millionen Euro teure Grenzmauer hat Polen zudem einen Antrag auf finanzielle Unterstützung in Brüssel gestellt. Währenddessen harren rund 1.000 Asylsuchende weiterhin in den Grenzwäldern aus – bislang starben mindestens 21 Menschen.