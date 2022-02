Mit Krediten im Gepäck

Kay Nietfeld/dpa »Mit Augenmaß«: Bundeskanzler Olaf Scholz (M.) bei seiner Ankunft in Kiew am Montag

Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei seinem Besuch in Kiew der Ukraine weitere Finanzhilfen zugesagt und Russland erneut gedroht: »Im Falle einer militärischen Eskalation sind wir zu sehr weitreichenden und effektiven Sanktionen in Abstimmung mit unseren Verbündeten bereit«, sagte der Sozialdemokrat am Montag bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij. »Wenn Russland die territoriale Integrität der Ukraine erneut verletzen sollte, wissen wir, was zu tun ist«, versicherte Scholz.

Kiew erhält demnach 150 Millionen Euro als neuen ungebundenen Finanzkredit, zudem stünden 150 Millionen aus einem bestehenden Kredit bereit, die noch nicht abgeflossen seien. Scholz dankte der Ukraine »für ihre besonnene und zurückhaltende Reaktion auf eine sehr schwierige und auch bedrohliche Situation, der sie seit vielen Wochen mit Augenmaß begegnet«. Am Dienstag wird Scholz von Russlands Staatschef Wladimir Putin in Moskau erwartet.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Montag, er habe Hoffnungen auf eine Einigung mit dem Westen. Die Verhandlungen sollten zwar »nicht unendlich fortgesetzt werden, aber ich schlage vor, sie fortzusetzen und zu verstärken«, so Lawrow in einem vom Fernsehen übertragenen Gespräch mit Putin.

Aus dem Westen war am Montag erneut, wie gewohnt, die Bereitschaft einerseits zu »Gesprächsangeboten«, andererseits zu Sanktionen gegen Moskau zu vernehmen. Der Chef der Münchner »Sicherheitskonferenz« (MSK), Wolfgang Ischinger, äußerte seinen Wunsch, dass Russland einen Vertreter zu der Veranstaltung am kommenden Wochenende entsende. Er wies den Vorwurf zurück, die MSK sei zu einem »antirussischen oder zumindest rein transatlantischen Forum degeneriert«. Es sei »bedauerlich«, dass Moskau das bislang ablehne, sagte Ischinger in Berlin. Aber er werde da »am Ball« bleiben.

Die Finanzminister der G7-Staaten erklärten unterdessen, »jede weitere militärische Aggression Russlands gegen die Ukraine« werde »mit einer schnellen, koordinierten und energischen Reaktion« beantwortet werden. Dies würde »massive und unmittelbare Folgen für die russische Wirtschaft haben werden«, so die Finanzminister in einer gemeinsamen Stellungnahme.