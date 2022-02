Truppenaufmarsch

Martin Meissner/AP Photo/dpa

In Litauen sind die ersten deutschen Truppen zur Verstärkung des von der Bundeswehr geführten NATO-Bataillons in dem baltischen EU- und NATO-Land eingetroffen. Ein Kontingent von rund 100 Soldaten kam am Montag auf dem Flughafen der Stadt Kaunas an und machte sich auf den Weg zum Militärstützpunkt Rukla. Dort wird es Teil des seit 2017 stationierten NATO-Gefechtsverbands »zur Abschreckung Russlands«. Die ersten Lastwagen und Panzer hatten sich am Morgen im niedersächsischen Munster auf den Weg gemacht (siehe Bild). (dpa/jW)