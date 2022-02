ITA droht das Aus

Der in Italien auf Druck der EU an Stelle der liquidierten Alitalia im Oktober 2021 in Betrieb genommenen Fluggesellschaft ITA Airways droht bereits das Aus. Wie die staatliche Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch berichtete, will der irische Billigflieger Ryanair Italien zu seinem »ersten Markt« vor Spanien und Großbritannien machen. Zur Vergrößerung der Flotte von 67 auf 92 Maschinen und der Inbetriebnahme von 17 neuen Strecken ab Rom würden in einem ersten Schritt 2,5 Milliarden Euro investiert werden, zitierte ANSA den Ryanair-Vorsitzenden Michael O’Leary. In einem zweiten Schritt stünden weitere zwei Milliarden Euro für die Expansion bereit. Von der Regierung des Ministerpräsidenten Mario Draghi forderte O’Leary, unter anderem Beschränkungen für Ryanair am Flughafen Rom-Ciampino aufzuheben. Außerdem verlangte er, die Umweltsteuern auf Kurzstreckenflüge müsse gestrichen werden.

Eine Übernahme von ITA Airways sei nicht beabsichtigt, erklärte O’Leary weiter. Doch er halte eine Übernahme durch die Lufthansa für wahrscheinlich: »Was passieren wird, ist, dass Lufthansa ITA kauft und so Passagiere aus Italien nach Frankfurt, München befördert. (…) Es wird eine andere Lufthansa-Tochter wie Brussels Airlines, Swiss oder Austrian geben«, prognostizierte der Ryanair-Vorsitzende.

Im Zuge der von Brüssel verlangten Umstrukturieren der nationalen Fluggesellschaft Alitalia in ITA wurde die Flotte um die Hälfte auf 50 Flugzeuge reduziert. Auch das Flugnetz wurde drastisch verkleinert. Am heftigsten von den Kürzungen betroffen waren die Beschäftigten: Von den ursprünglich rund 10.500 bei Alitala angestellten Arbeitern wurden nur 2.800 weiterbeschäftigt.