In der Nähe einer After-Show-Party von Popstar Justin Bieber in einem Restaurant in West Hollywood (Los Angeles) sind laut US-Medienberichten vier Menschen verletzt worden, darunter der Rapper Kodak Black, berichtete die Los Angeles Times am Sonnabend (Ortszeit). Dem 24jährigen Rapper wurde nach Informationen der Zeitung in den Fuß geschossen. Ersten Polizeiermittlungen zufolge sei es vor den Schüssen zu einem Gerangel gekommen. Der Schütze sei geflohen, nach ihm werde gefahndet. (dpa/jW)