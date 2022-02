Nachschlag: Panik und Sanktionsfreude

imago/Susanne Hübner Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine

Na, was will er denn nun? Zunächst betont Andrij Melnyk, Botschafter der Ukraine in Berlin, dass Panik vor dem vielbeschworenen russischen Angriff auf sein Land unbedingt zu vermeiden sei. Aber dann soll der »Kriegsbeginn, wie wir hören, am 16. Februar« sein. Von wem er das gehört hat, das bleibt im vagen – den »amerikanischen Freunden«. Die CIA zu benennen vermeidet Melnyk, wohlwissend, dass es kaum trübere Quellen gibt. Der Botschafter klingt aufgeregt: »Entweder überleben wir, oder wir gehen zugrunde.« Da sei ihm nur noch ein »Hilferuf durch die Bild an Scholz übriggeblieben«, so Melnyk. Für jemanden, der Panik vermeiden will, sehr bemerkenswert. Und, fragt ihn der Moderator, habe er sich denn damit abgefunden, dass es keine deutschen Waffenlieferungen geben werde? »Nein, diese Mantras haben keine Gültigkeit mehr.« Außerdem solle Scholz auf seiner Moskaureise nicht nur einen Pullover mitnehmen, sondern »Sanktionsfreude«. (mme)