Kein Verstand

imago images / Eibner Mit rationalen Abwägungen haben die Wahlentscheidungen in bürgerlichen Demokratien nur wenig zu tun

Soeben ist im Kölner Papyrossa-Verlag eine Arbeit des Ethnologen Dieter Kramer erschienen, in der dieser der »Bedeutung kultureller Prägungen« für den politischen Raum nachgeht. Man wisse, so seine Prämisse, dass kulturelle Prägungen für das politische Handeln oft entscheidend seien. Insbesondere geht es Kramer um »lange wirkende und tief verankerte Haltungen«, deren Existenz meist nicht bestritten, aber selten genauer untersucht werde: »Angesichts der Verzweiflung, mit der manche fragen, warum Wahlbürger nicht ihren ›Verstand‹ bei Entscheidungen benutzen, halte ich eine intensivere Beschäftigung mit diesen Faktoren für wichtig.« Der Autor weist zudem darauf hin, dass auch ein politischer Umschwung durch einen »überraschenden Sieg der Demokratie über verselbständigte Finanz- und Wirtschaftswelten« in dieser Hinsicht »vor den ›Mühen der Ebene‹ stünde«.

In dem Band entwickelt Kramer zunächst sein Verständnis von Kultur und Lebensweise und geht sodann anhand von Beispielen auf politische Auswirkungen kultureller Prägungen ein. Er nimmt dabei etwa Unterschiede bei der neoliberalen Transformation in Osteuropa, den Fall Süditalien und das »Selbstbewusstsein von Schweizer Bergbauern« in den Blick.

In jeweils eigenen Kapiteln behandelt werden unter anderem das Gleichheitsprinzip und die Kultur der Demokratie, der Komplex Stadt und Region, kulturelle Infrastruktur als Voraussetzung für Demokratie sowie die Labilität der Demokratie. Das Kapitel »Lockfeuer Lebensqualität« bildet den Abschluss. In der Klima- und Ressourcenkrise könne man, so Kramers Vorschlag, auf Lebensqualität als »Lockfeuer« setzen: »Appelle und Aufforderungen, Konsequenzen zu ziehen, gibt es übergenug.« Manchen Venedig-Besuchern »fällt erst auf, wenn sie wieder weg sind, dass sie die Stadt so angenehm empfunden haben, weil es dort weder Autos noch Motorräder oder Mopeds gibt.« (jW)