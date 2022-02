imago/ZUMA Press

Recht und Unrecht

Zu jW vom 10.2.: »›Bisher haben wir 216 Personen freigekauft‹«

Was ist daran Recht, wenn Schwarzfahren zu monatelanger Haft führen kann? (…) Wie kann dieser Staat ein Rechtsstaat sein, wenn er letztlich Klassenrecht spricht? Marx’ Erkenntnis besagt, dass das bürgerliche Recht immer Unrecht bleibt, weil der gleiche (juristische) Maßstab auf ungleiche (soziale) Verhältnisse angewendet wird. (…) Wie wenig die persönlichen Grundrechte im kapitalistischen System ohne wirtschaftliche Grundrechte bedeuten, das hat der französische Dichter Anatole France in unübertrefflicher Weise in jener Szene geschildert, in der ein Bettler vor Gericht steht, weil er unter einer Brücke übernachtet hat, und in seiner Verzweiflung dem Richter entgegenruft, warum es denn so sei, dass die Gesetze sich immer nur gegen die Armen richten. Der Richter sieht ihn verwundert und verständnislos an und antwortet: »Das Gesetz in seiner erhabenen Gerechtigkeit verbietet es Reichen und Armen in gleicher Weise, auf Straßen zu betteln, unter Brücken zu schlafen und Brot zu stehlen.«

Roland Winkler, Aue

Schlechte Propaganda

Zu jW vom 10.2.: »Blick nach oben«

Straßenverkehr blockieren, was soll das bringen? Wenn man das System angreifen und kritisieren will, dann wählt man sich systemrelevante Orte, Personen, Medien, Finanzämter, Politiker, Firmen, Banken, Versicherungen, Behörden, Gewerkschaften usw. aus, die für den Erhalt des Kapitalismus zuständig sind. Beim Blockieren des Straßenverkehrs bringt man die Menschen nur gegen sich auf und erreicht genau das Gegenteil: Statt Menschen mit dem Thema in Berührung zu bringen, werden sie wütend und verschließen ihre Ohren. Für die Sache ist das kontraproduktiv. Agitation und Propaganda macht man anders. Das bedeutet natürlich nicht, dass robuste Widerstandsformen ausgeschlossen sind.

Manfred Guerth, Hamburg

Zweierlei Maß

Zu jW vom 10.2.: »Notbremse jetzt!«

EU und NATO-Staaten bewähren sich wie stets als Vasallen der USA. Das berechtigte Sicherheitsinteresse Russlands und die Nichtumsetzung des Minsker Abkommens durch Kiew und OSZE ignorierend, drohen sie mit schlimmen Folgen, falls Russland die Ukraine angreift. Ich glaube nicht, dass Russland sich die Ukraine einverleiben will, denn Kiew ist für längere Zeit ohne wirtschaftliche Unterstützung nicht existenzfähig. Im Vergleich ist es zum Beispiel auffallend, dass »der Westen« Israel bei der Annexion palästinensischer Gebiete gewähren lässt. Laut Wikipedia hat der UN-Menschenrechtsrat Israel von 2006 bis 2015 wegen der Maßnahmen gegen Palästina 61mal verurteilt. Dagegen nehmen sich 15 Verurteilungen für Syrien, zwölf für Myanmar und drei für Belarus marginal aus. Amnesty International hat Israel am 27. April 2018 Kriegsverbrechen in Palästina nachgewiesen, 2020 annektierte Israel mit Zustimmung der USA 128 Siedlungen im Jordantal und im Westjordanland, der UN-Sonderbeauftragte Michael Lynk forderte 2019 die UN-Mitglieder auf, Maßnahmen gegen Israel zu ergreifen, der ehemalige US-Außenminister John Kerry kritisierte 2017 Israels Siedlungspolitik, der verstorbene Bischof Desmond Tutu verurteilte 2014 die Besetzung palästinensischer Gebiete, und Irland tat das 2021. Droht »der Westen« Israel mit schlimmen Folgen für sein praktiziertes Handeln? Nein. Menschen, die das Denken nicht verlernt haben, müssten doch zweierlei Maß erkennen. Und: Wie kann denn der US-Präsident verkünden, er werde Nord Stream 2 »beenden«, falls Russland in die Ukraine einmarschiert? Die USA haben weder in das Vorhaben investiert, noch liegt die Pipeline auf US-Territorium. Sie behandeln die EU als Protektorat, und die lässt sich das gefallen. Wenn Nord Stream 2 beendet werden sollte, dann müssten das die EU oder die BRD tun.

Wolfgang Reinhardt, Nordhausen

Mehr Bildung

Zu jW vom 9.2.: »Untauglicher Begriff«

Der enge Rassismusbegriff blendet leider den Großteil der umfassenderen Ausgrenzugsproblematik der sogenannten gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit aus. Ausgrenzungskriterien zwischen dem »Wir« und dem »anderen« können sein: sexuelle Orientierung, Religion, Kaste, Stammes- oder Clanzugehörigkeit, Klubmitgliedschaft (Fußballklub, politische Partei, Freimaurer), soziale Klasse, Haarfarbe (»rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Volksgenossen«) oder was für sonstige verrückte oder sinnvolle identitätsstiftende Charakteristika auch immer. Auch um Identität geht es nämlich, um die abgrenzende Verteidigung einer eigenen Identität gegen das andere. Dabei wird das im eigenen Inneren zu bekämpfende (vermeintlich) Böse auch gern in den anderen projiziert. Der Homofeind ist selber ein bisschen Homo. Die den Juden unterstellte Geldgier tobt realiter in jedem von uns, der Oberantisemit Hitler ist selbst der Gierigste. Die den Muslimen unterstellte Mordlust ist vor allem für die Islamfeinde charakteristisch. Der Krieg gegen den Terror ist 1.000mal mörderischer als der vorgeblich bekämpfte Terror selber. Die Gier der Ukrainer nach einer militärischen Lösung der Donbass- und Krimfrage wird massiv in den vorgeblich bösen Russen projiziert, der zwar den Krieg Kiews gegen seine russische Minderheit verhindern, aber keineswegs selber einen Krieg starten will. Der ukrainische Unwille, der eigenen russischen Minderheit ein Anderssein zuzugestehen, steht vor allem für ukrainische Unsicherheit bezüglich der eigenen Identität, die mit symbolischer Tötung des anderen gesichert werden soll, symbolisch etwa mittels Sprachverboten. Leider aber auch mit faktischer Tötung, wie diverse russophobe Massaker 2014 zeigten. Das andere zu töten ist eine uralte Menschheitsunsitte. Schon in der Bibel wird geboten, den Andersgläubigen zu töten (5. Mose 17,5). Gegen derlei Hexenwahn hilft nur Bildung. Mitten unter uns – bis in die Spitzen der Politik – ist Bildung leider auch heute noch bitter nötig.

Ulf Gerkan, Hannover