Lebenspraktisch richtig

LUNA ZSCHARNT/Berlinale Spontane Sachlichkeit: Bernhard Docke (Alexander Scheer) und Rabiye Kurnaz (Meltem Kaptan) sind ohne Fehl und Tadel

Anfang Oktober 2001 reiste der damals 19jährige Bremer Murat Kurnaz nach Pakistan, um sich dort, wie er später sagte, auf eine islamische Eheführung vorzubereiten. Der Zeitpunkt, wenige Wochen nach den Anschlägen vom 11. September, und das Reiseziel waren unglücklich gewählt. Pakistanische Sicherheitskräfte nahmen ihn fest und übergaben in der US-Armee. Im Januar 2002 kam Kurnaz in das neu eingerichtete Lager Guantanamo. Als »ungesetzlicher Kombattant« außerhalb des US-Territoriums festgehalten, galt er weder als Kriegsgefangener noch als Krimineller.

Hier kommt seine Mutter ins Spiel. »Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush« lautet der Filmtitel, eine Davida gegen Goliath. Während aber der biblische Goliath sich zum Kampf stellte, bleibt für Rabiye Kurnaz der Gegner die längste Zeit unsichtbar. Monatelang weiß sie nicht, ob ihr Sohn lebt und wer ihn gefangen hält. Rechtliche Schritte scheinen unmöglich, weil aus Sicht der US-Regierung Gerichte nicht für ihn zuständig sind.

Das ist dramaturgisch ein Problem. Wenn die Konfrontation, die der Titel verspricht, ausbleibt – wie füllt man zwei Stunden? Andreas Dresen und seine Drehbuchautorin Laila Stieler versuchen es mit dem Gegenteil, indem sie eine Zusammenarbeit zeigen. Rabiye Kurnaz und ihr Anwalt Bernhard Docke sind ein ungleiches Paar. Das ist eine in Film und Fernsehen erprobte Konstellation. Trägt sie auch in diesem Fall?

Meltem Kaptan gibt eine resolute Rabiye Kurnaz, deren Elan und Herzlichkeit unwiderstehlich sind. Im letzten Filmdrittel weiß Kaptan aber auch eine müde gewordene, verzweifelte Heldin zu zeigen. Sie verleiht der Figur Facetten: auf einer Reise nach Washington das Staunen über die fremde Welt, Fremdeln, neues Selbstbewusstsein. Bei allem bewahrt sich diese Rabiye Kurnaz eine Naivität, die unfreundlichere Zeitgenossen als Dummheit einordnen könnten, die sich aber als zielführend erweist. Weil sie keine Ahnung davon hat, was unmöglich ist, versucht sie es und kommt so ein paar Schritte voran.

Bernhard Docke war der Anwalt von Rabiye Kurnaz, bei Dresen wird er von dem ihm physiognomisch ähnlichen Alexander Scheer gespielt. Scheer hat dabei den schwierigen Part. Wie und warum der zur Sachlichkeit gezwungene Jurist sich überzeugen lässt, den Fall zu übernehmen, der alles ihm Gewohnte sprengt, stellt Scheer überzeugend dar; auch, wie er sich mit der Spontaneität Rabiyes arrangiert und emotional gebunden wird.

All das ergibt eine Vielzahl überzeugender, auch anrührender Szenen. Das spricht dafür, dass es gelungen ist, einen an sich spröden Stoff wirksam zu vermitteln. Freilich hat das einen Preis. »Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush« setzt ausschließlich auf Gefühl und Identifikation.

Die beiden Hauptfiguren sind ohne Fehl und Tadel; kleine Schwächen machen sie nur noch sympathischer. Es gibt zwar Nebenkonflikte: In Dockes Kanzlei sieht man zuerst nicht ein, weshalb der Fall Kurnaz so viel Arbeitszeit schlucken soll, und eine Kollegin, die einen Verwandten am 11. September verloren hat, will überhaupt nicht, dass ein »Terrorist« verteidigt wird. In der Familie Kurnaz vernachlässigt die engagierte Mutter Murats jüngere Brüder. All das löst sich aber bald in Wohlgefallen auf.

Und die deutschen Behörden? Sie haben, als die US-Behörden 2002 bereits verstanden hatten, dass Kurnaz kein Terrorist war, im Geheimen dessen Rückkehr verweigert. Erst im August 2006 wurde Kurnaz freigelassen. Im Film bekommt Docke zwar Hinweise von einem befreundeten Staatsanwalt, dass deutsche Stellen die Freilassung hintertreiben. Doch kann er das nur als Hintergrundwissen nutzen, sonst würde er seine Quelle verraten. Lebenspraktisch war das richtig. Für den Film aber heißt dies, dass das Treiben der Bundesbehörden nur im Dialog und schriftlich im Nachspann deutlich wird. Szenisch dominiert die naive Menschlichkeit von Rabiye Kurnaz.

Es ist dies ein rebellischer Blick von unten. »Wir können, auch wenn wir uns ohnmächtig fühlen, die Steine zum Tanzen bringen«, äußerte Dresen in einem Gespräch zum Film. Aber dazu muss man den Gegner kennen. Das Verbrechen, wusste schon Brecht, hat Namen und Adresse. Dresen lobt Merkel, sie habe sich für Kurnaz eingesetzt. Den Namen Frank-Walter Steinmeier, des Verantwortlichen für fast vier Jahre zusätzliche Internierung für Kurnaz, vermisste man bei der Premiere – einen Tag vor seiner Wiederwahl als Bundespräsident – im Abspann besonders. Der Wohlfühlfaktor bricht der politischen Kritik des Films die Spitze ab.