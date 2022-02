Proteste und Lockerungen

Sem Van Der Wal/ANP/dpa Das vierte Kabinett von Ministerpräsident Marc Rutte soll weg: Demonstration am Sonnabend in den Niederlanden

Kanadas Hauptstadt Ottawa ist seit zwei Wochen durch Hunderte Trucker in weiten Teilen lahmgelegt. Am Freitag rief die Provinz Ontario wegen der Blockaden den Notstand aus. Die Protestbewegung griff inzwischen auf weitere große Städte wie Toronto, Winnipeg und Québec über.

Ursprünglich richteten sich die Ende Januar begonnenen Proteste kanadischer Lkw-Fahrer gegen die Impfpflicht beim Übertritt der Grenze zu den USA. Der Protest weitete sich seither rasch aus und richtet sich nun allgemein gegen die Coronamaßnahmen und teilweise generell gegen die Regierung von Premierminister Justin Trudeau.

Mit der Blockade dreier zentraler Grenzübergänge zu den USA zielen die Demonstranten zudem auf die Wirtschaft ab, um den Druck zu erhöhen. Am Sonnabend begann die Polizei mit der Räumung einer wichtigen Brücke zwischen der Provinz Ontario und der US-Metropole Detroit. Am Sonntag meldete die New York Times, dass die Polizei mit Verhaftungen begonnen habe.

Die Truckerdemos haben in zahlreichen Ländern Nachahmer gefunden. So machten sich in Frankreich in den vergangenen Tagen Tausende Gegner des Impfpasses mit Autos, Wohnmobilen und Lieferwagen aus verschiedenen Landesteilen auf den Weg in Richtung Hauptstadt. Am Sonnabend fuhren sie trotz eines Verbots der Polizeipräfektur nach Paris ein. Der Protest wurde von der Polizei unter Einsatz von Tränengas aufgelöst.

In Neuseeland harren seit Tagen zahlreiche Gegner der Impfpflicht in einem Protestcamp vor dem Parlamentsgebäude in Wellington aus. Die offiziell vermeldete Teilnehmerzahl wuchs bis Freitag von ursprünglich 250 auf rund 1.500 Menschen. Zuvor hatte die Polizei erfolglos versucht, das Camp aufzulösen und war mit Pfefferspray gegen Demonstranten vorgegangen. Mehr als 120 Menschen wurden festgenommen.

In Österreich zogen Tausende Gegner der Coronabeschränkungen am Freitag trotz eines Verbots mit einem Autokorso durch Wien. Die Polizei hatte die Veranstaltung laut der Nachrichtenagentur APA wegen der Abgas- und Lärmbelastung, aber auch aus Angst vor einer Totalblockade des Verkehrs nicht zugelassen. Es wurden mehr als 1.600 Strafanzeigen gegen Teilnehmer gestellt.

In Den Haag blockierten am Samstag Hunderte Gegner der Coronamaßnahmen die Innenstadt und den Sitz des niederländischen Parlaments. Die Protestteilnehmer lösten die Blockade nach einem von der Polizei gesetzten Ultimatum auf.

Auch die belgischen Behörden schoben einem für kommenden Montag in Brüssel geplanten europäischen Treffen von Konvoiteilnehmern einen Riegel vor.

In den USA haben Unterstützer der kanadischen Protestbewegung in den Onlinenetzwerken einen »Volkskonvoi« von Truckern und »allen freiheitsliebenden Amerikanern« in der Nähe von Los Angeles für Anfang März angekündigt. Unterstützt werden sie unteranderem von Milliardär Elon Musk und führenden konservativen Politikern wie Ex-Präsident Donald Trump. Das Weiße Haus hat bereits angekündigt, »alle notwendigen Schritte« zu unternehmen, um eine Störung des Handels und des Verkehrs zu verhindern.

Unterdessen verabschiedet sich nach Dänemark und Schweden nun Norwegen von so gut wie allen verbliebenen Coronamaßnahmen – darunter die Maskenpflicht und die Ein-Meter-Abstandsregel. »Abstand zwischen uns ist nicht mehr länger notwendig«, sagte Regierungschef Jonas Gahr Støre am Samstag in Oslo. Die Pandemie stelle für die meisten Menschen keine große Gesundheitsgefahr mehr dar. Die Omikron-Variante des Coronavirus verursache mildere Krankheitsverläufe, die Impfungen schützten gut. Zwei Empfehlungen bleiben aber bestehen: Erwachsene mit Symptomen sollten sich testen lassen, und wer als Erwachsener positiv getestet werde, sollte vier Tage zu Hause bleiben. Alle Einreiseanforderungen werden aufgehoben. Die umfassenden Lockerungen erfolgten trotz nach wie vor steigender Coronafallzahlen in Norwegen.(dpa/AFP/Reuters/jW)