Sanktionen umgehen

imago images/Xinhua Ölpipelines auf der Insel Kharg im Persischen Golf im Südiran

Iran will seine Raffineriekapazitäten in den kommenden Jahren erheblich ausbauen. Das kündigte der zuständige Minister Dschawad Owdschi in Zusammenhang mit der Einweihung einer Raffinerie auf der im Persischen Golf gelegenen Insel Qeschm an. Mit dem Bau war 2013 begonnen worden. Die feierliche Inbetriebnahme des ersten Abschnitts fand am 14. Januar in Anwesenheit von Präsident Ebrahim Raisi statt. Über Owdschis Äußerungen berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars am 12. Februar, ohne deren genauen Zeitpunkt anzugeben.

Der Meldung zufolge sagte der Minister: »In den nächsten drei Jahren wird es eine bedeutende Entwicklung von Raffinerien, sowohl qualitativ wie quantitativ, geben. Neben der Schaffung von Arbeitsplätzen werden diese Maßnahmen dazu beitragen, den Verkauf von Rohöl zu verringern und statt dessen den von petrochemischen Produkten zu steigern.«

Durch diese Umorientierung will Iran offenbar nicht nur die Einnahmen aus seinen Erdölvorkommen – den drittgrößten der Welt – erhöhen, sondern angesichts seines hohen Verbrauchs auch der Gefahr vorbeugen, wieder auf die Einfuhr von Benzin angewiesen zu sein. Dieser Schwachpunkt war von den USA jahrelang ausgenutzt worden, um das Land zu erpressen. Erst 2019 wurde Iran erstmals zum Nettoexporteur von Benzin. Owdschi warnte, dass man in zwei oder drei Jahren in die frühere Situation zurückfallen werde, falls der einheimische Verbrauch weiter in dem gegenwärtigen Tempo zunehmen sollte. Für das Ausbleiben ausreichender Investitionen in diesem Sektor machte der Minister die Regierung unter Präsident Hassan Rohani verantwortlich, der das Land von August 2013 bis August vorigen Jahres geführt hatte.

Am 11. Februar meldeten einheimische und internationale Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters, dass der Iran zum ersten Mal seit 2019 wieder mehr als eine Million Barrel Erdöl pro Tag ins Ausland verkauft habe, obwohl die US-Regierung unter Joseph Biden immer noch an der von dessen Vorgänger praktizierten »Politik des maximalen Drucks« festhält. Donald Trump hatte am 8. Mai 2018 den Rückzug aus dem 2015 vereinbarten Wiener Abkommen bekanntgegeben und alle Sanktionen wieder in Kraft gesetzt, auf deren Anwendung die USA damals verzichtet hatten. Das betraf in zwei Schritten auch den Erdölexport. Seit Mai 2019 sind alle Käufer von iranischem Erdöl praktisch vom US-amerikanischen Finanz- und Warenmarkt ausgeschlossen.

Seither wird mit dem Rohstoff nur verdeckt und auf Umwegen gehandelt. Teheran macht dazu keine präzisen Angaben. Die von den Medien und in den Statistiken gemeldeten Zahlen werden hauptsächlich von großen Beratungsfirmen geliefert, die sich unter anderem auf die Beobachtung der Bewegungen von Öltankern auf den Meeren spezialisiert haben. Nur in allgemeiner Form gab zum Beispiel Präsident Raisi im Januar bekannt, dass Irans Ölausfuhr um 40 Prozent gestiegen sei, wobei unklar blieb, auf welchen Zeitraum sich dieser Vergleich bezog. Zugleich behauptete Raisi, dass seit seinem Amtsantritt Anfang August 2021 alle Lieferungen bezahlt worden seien. Das war bisher wegen der US-Sanktionen, die den internationalen Zahlungsverkehr mit dem iranischen Bankensystem weitgehend unmöglich machen, nicht der Fall. Ob Raisis Behauptung wirklich zutrifft, lässt sich nicht nachprüfen. Unklar ist auch, welche Preisabschläge Iran dafür in Kauf nehmen muss.

Der mengenmäßige Aufschwung der iranischen Erdölausfuhr ist überwiegend den Verkäufen nach China zuzuschreiben. Die Kunden sind relativ kleine private Raffinerieunternehmen, die mit dem englischen Wort »Teapots«, Teekannen, bezeichnet werden. Die meisten von ihnen setzten nicht auf langfristige Verträge mit ausländischen Lieferanten, sondern kaufen flexibel auf den internationalen Märkten. Geschäfte können schnell getätigt werden, weil ständig eine größere Zahl von Tankern mit iranischem Öl in der Nähe chinesischer Häfen »geparkt« ist. Strafmaßnahmen brauchen die Käufer nicht zu fürchten, weil der Handel über Finanzunternehmen abgewickelt wird, die in den USA nicht engagiert sind.

Reuters zufolge hat Iran im Januar zeitweise 1,2 Millionen Barrel pro Tag (bpd) und im Monatsdurchschnitt 1,085 Millionen bpd ins Ausland verkauft, während es im Dezember lediglich 826.000 bpd und einige Monate vorher 600.000 bpd gewesen seien. Eindeutig und verlässlich sind diese Zahlen nicht, weil sie nur auf Angaben verschiedener Beobachter beruhen.