Vormarsch im Jemen

AP Photo/Hani Mohammed Kein Zurückweichen: Mitglieder der Ansarollah bei einer Beerdigung gefallener Kämpfer (Sanaa, 24.11.2021)

Es ist ein beachtlicher militärischer Erfolg: Am Wochenende haben die Ansarollah (»Huthis«) die Armee des seit fast sieben Jahren demokratisch nicht mehr legitimierten »Präsidenten« Abed Rabbo Mansur Hadi aus der Stadt Harad in der im Nordwesten des Jemen gelegenen Provinz Hadscha vertrieben. Mehr als 60 Soldaten der Regierungsarmee sollen dabei getötet, weitere 140 verwundet worden sein. Auch Luftangriffe der von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) angeführten Kriegskoalition gegen den Jemen konnten den Vormarsch der Ansarollah, die auch die Kontrolle über die Militärbasis »Al-Mihsam« der jemenitischen Grenztruppen erlangt haben, nicht aufhalten. Die Ansarollah kontrollieren damit etwa 80 Prozent der Provinz Hadscha.

Erst vergangene Woche hatte die Armee Hadis große Teile der zuvor von den Ansarollah kontrollierten Stadt Harad und den direkt an der Grenze zu Saudi-Arabien gelegenen, strategisch bedeutenden Al-Husain-Bergzug erobert. Dabei wurden nach Angaben der »Regierung« 22 Militärfahrzeuge der Ansarollah zerstört und eine nicht spezifizierte Anzahl ihrer Kämpfer getötet. Die Armee hatte verlautbaren lassen, kurz vor der kompletten Einnahme der Stadt zu stehen und von dort aus auch andere Bezirke in Hadscha »befreien« zu wollen. Außerdem hatte sie eine Offensive in der öl- und gasreichen Provinz Marib gestartet. Auch in den Gouvernements Taiz im Süden und Al-Dschauf im Norden war es zu Kämpfen zwischen den Ansarollah und Regierungstruppen gekommen. Die Kriegskoalition griff zudem mehrfach die von den Aufständischen kontrollierte Hauptstadt Sanaa an.

Auch aufgrund der militärischen Erfolge der Ansarollah scheint die Armee Hadis zunehmend Probleme mit der Disziplin der Truppe zu haben. So sind vier hochrangige Militärs am Sonnabend zu den Ansarollah übergelaufen. Sie forderten die Soldaten der Hadi-Armee auf, es ihnen gleichzutun, in die »nationalen Ränge« zurückzukehren und das Land nicht weiter an »Agenten und Söldner« zu verkaufen.

Währenddessen gerät die Lage im offiziell von der »Regierung« Hadi, faktisch aber durch den separatistischen Südübergangsrat kontrollierten Süden des Jemen offenbar völlig außer Kontrolle: In der dortigen Provinz Abyan wurden am Freitag fünf Mitarbeiter der Vereinten Nationen, vier davon jemenitische Staatsangehörige, von bewaffneten Männern entführt. Ein UN-Mitarbeiter sagte am Sonnabend, es werde mit Hochdruck versucht, die Freilassung der Geiseln zu erwirken. Die »Regierung« Hadi beteuerte ihre Bemühungen um eine sichere Rückkehr der Entführten, der Südübergangsrat verurteilte die »terroristische Operation«. Spekuliert wird über eine Urheberschaft der »Al-Qaida auf der Arabischen Halbinsel« oder des sogenannten Islamischen Staates. Beide Gruppen haben in der Vergangenheit Anschläge verübt und sind dafür bekannt, Geiseln zu nehmen, um diese gegen Gefangene oder Lösegeld auszutauschen. Aber auch von den VAE unterstützte Söldnergruppen gehen mit äußerster Skrupellosigkeit vor.

Am Sonnabend sind außerdem die Anfang Februar angekündigten US-amerikanischen »F 22«-Kampfjets auf der Al-Dhafra Air Base in Abu Dhabi angekommen, die die VAE im Krieg gegen die Ansarollah unterstützen sollen. Offiziell dienen sie zur Verteidigung vor Raketen- und Drohnenangriffen. Die Ansarollah begreifen ihre im Januar begonnenen Angriffe gegen die VAE allerdings ihrerseits als Verteidigung gegen die intensivierte Beteiligung Abu Dhabis am Luftkrieg gegen den Jemen. Die US-Regierung hatte den VAE zusätzlich zu den »Raptor«-Kampfjets auch die Entsendung des Kriegsschiffes »USS Cole« versprochen.

US-Präsident Joseph Biden verstrickt sich – entgegen seinem Versprechen, keine direkten Angriffshandlungen der Kriegskoalition mehr zu unterstützen – möglicherweise nicht nur durch die Ausrüstung der VAE immer direkter in den Jemen-Krieg: Am vergangenen Dienstag beteuerte er in einem Telefonat mit dem saudischen König Mohammed bin Salman erneut, Washington werde Riad bei der »Verteidigung seines Volkes und Territoriums vor Angriffen« unter­stützen.