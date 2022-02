Neoliberaler Rausch

Nic Bothma/Pool EPA/AP/dpa Paradigmenwechsel offen eingeläutet: Präsident Ramaphosa spricht zur Nation (Kapstadt, 10.2.2022)

Ein leichter Gang war es am Donnerstag abend nicht für Cyril Ramaphosa. Zur besten Sendezeit trat Südafrikas Präsident vor die versammelten Abgeordneten des Parlaments und der Kammer der Provinzparlamente, um mit seiner alljährlichen Rede zur Lage der Nation das neue Parlamentsjahr einzuläuten. Besagte Lage ist mehr als dürftig. Seit seiner letzten Rede haben tagelange Plünderungen in den beiden bevölkerungsreichsten Provinzen des Landes zu enormen Schäden und zum Verlust von 354 Menschenleben geführt. Eine Untersuchungskommission hat dem Staat dabei nahezu völliges Versagen attestiert, andere Ermittlungsgremien ein schier überwältigendes Niveau von Korruption offengelegt. Der staatliche Stromversorger Eskom musste immer wieder das Netz abschalten, die Wirtschaft lahmt, die Arbeitslosenzahlen liegen auf Rekordniveau, Tendenz steigend, und schließlich brannte zu Jahresbeginn auch noch das Parlamentsgebäude ab, in dem Ramaphosa seine Rede eigentlich hätte halten sollen. Die Veranstaltung fand deshalb im Rathaus von Kapstadt statt, genüsslich bereitgestellt von der dort regierenden Oppositionspartei Democratic Alliance (DA).

Deren Chef, John Steenhuisen, zeigte sich durchaus angetan von Ramaphosas Auftritt und befand, dass das Gesagte auch »gut und gerne eine DA-Rede« hätte sein können. Ramaphosa habe – wenn auch »Jahrzehnte zu spät« – realisiert, »dass nicht Regierungen Arbeitsplätze schaffen, sondern Unternehmen«, attestierte der Wortführer der Neoliberalen. Von dieser vermeintlichen Weisheit lässt sich Ramaphosa allerdings bereits seit dem Amtsantritt 2018 leiten. Er hat die Kapitulation vor den Kräften des freien Marktes jetzt lediglich auf ein neues Niveau gehoben. Nun hatte Ramaphosas regierender African National Congress (ANC) spätestens seit dem Ende der Apartheid und der Übernahme der Regierung unter Nelson Mandela 1994 immer einen starken wirtschaftsnahen Flügel, der nach Mandelas erstem Sozialprogramm RDP (Reconstruction and Development Programme) jedes folgende Strategiedokument maßgeblich beeinflusst hat. Trotzdem bedeutet die Offenheit, mit der der heutige Staats- und Parteichef die Umorientierung in der Wirtschaftspolitik ankündigt, für die Partei einen Paradigmenwechsel.

Den Staat als Akteur, der Kapazitäten schafft, Problemen mit eigenen Lösungen begegnet und im Land mit der weltweit höchsten Ungleichverteilung von Vermögen und Einkommen regulierend eingreift, den gibt es bei Ramaphosa im Grunde nicht mehr. »Wenn die Stromversorgung nicht garantiert werden kann, wenn die Schienen und Häfen ineffizient sind, wenn Innovation durch Knappheit beim Breitbandspektrum aufgehalten wird, wenn die Wasserqualität sich verschlechtert, dann scheuen sich Unternehmen zu investieren, und die Wirtschaft kann nicht ordentlich funktionieren«, konstatierte der Präsident korrekt. Als Antwort darauf, will er jedoch nicht die jeweiligen Institutionen des Staates in die Lage versetzen, die Missstände zu beheben, sondern »die Umsetzung weitreichender Strukturreformen beschleunigen, um diese Branchen zu modernisieren und transformieren, den Weg für Investitionen freizumachen, Kosten zu reduzieren sowie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zu steigern«.

Konkret soll die Zerschlagung des staatlichen Stromversorgers bis Jahresende abgeschlossen sein. Dann folgt die Neuaufteilung der Filetstücke. Ramaphosa erklärte, dass sein Kabinett sich am Mittwoch auf eine Änderung des Elektrizitätsregulierungsgesetzes verständigt habe, um einen »marktwirtschaftlichen Wettbewerb zur Stromerzeugung zu ermöglichen«. Schienennetz und Häfen sollen künftig durch »Partnerschaften« mit privaten Unternehmen betrieben werden. Eine neue Einheit, angesiedelt im Präsidialamt, soll zudem für Bürokratieabbau sorgen, um »das Wirtschaftsklima für Unternehmen aller Größen« zu verbessern. Ramaphosa ernannte für den neugeschaffenen Posten den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Kohleriesen Exxaro, Sipho Nkosi.

Wohin die Reise in Südafrika, das gerade einen neuen Weltbankkredit aufnimmt, nun geht, ist klar. Abfedern will Ramaphosa die entstehenden Härten mit äußerst eng begrenzten staatlichen Arbeitsprogrammen und der Verlängerung des Coronanotgelds für Erwerbslose in Höhe von monatlich 350 Rand (20 Euro) um ein Jahr. Zudem soll die Legalisierung des Hanfanbaus 130.000 Arbeitsplätze schaffen. Bei einer Arbeitslosenquote von mehr als 40 Prozent verspricht das bestenfalls milde Linderung. Den Rausch bekommen die Investoren.