Zahlreiche Klinikärzte erwägen anderen Beruf

Berlin. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat vor der nächsten Verhandlungsrunde für die rund 55.000 Ärzte an den kommunalen Krankenhäusern eine Umfrage veröffentlicht, laut der eine hohe Unzufriedenheit unter den Medizinern herrscht. Ein Fünftel der Ärztinnen und Ärzte plane »definitiv« eine berufliche Zukunft außerhalb des Krankenhauses, ergab die am Sonntag vom Marburger Bund veröffentlichte Umfrage bei 3.300 Mitgliedern. Außerdem gaben demnach 60 Prozent der Klinikärzte an, dass sie sich »zunehmend« erschöpft fühlten. 31 Prozent der Krankenhausärzte fühlen sich sogar »immer« erschöpft. (AFP/jW)