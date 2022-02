Zeitschrift Antifa: Faeser rudert zurück

Berlin. In ihrem Amt als Bundesinnenministerin würde die SPD-Politikerin Nancy Faeser keinen Beitrag mehr für das Magazin Antifa schreiben – eine Publikation des vom Verfassungsschutz wegen seiner angeblichen Nähe zum »Linksextremismus« diskreditierten Verbandes VVN-BdA. »Heute habe ich eine andere Rolle«, sagte Faeser der Bild am Sonntag. Jüngst hatten rechte Medien sowie Unions- und AfD-Politiker gegen Faeser gewettert, weil sie im vergangenen Jahr einen Beitrag in der Antifa veröffentlicht hatte. Im aktuellen Interview kündigte die Ministerin zugleich einen Aktionsplan gegen »Rechtsextremisten« und eine Verschärfung des Waffenrechts an. (dpa/jW)