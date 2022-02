»Künftig werden noch mehr Leute Hilfe brauchen«

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Von Humanität keine Spur: Der Alltag in Geflüchtetenunterkünften ist für viele Schutzsuchende traumatisierend

Um Geflüchtete vor Abschiebung zu schützen, hat sich in Brandenburg eine Initiative gegründet, die sich für ein Bürgerinnen- und Bürgerasyl stark macht. Was hat es damit auf sich?

Wir sind ein Zusammenschluss von 20 bis 30 Personen, die seit 2018 in Biesenthal, Bernau und Eberswalde aktiv sind. Wir versuchen, von Abschiebung bedrohte Menschen zu schützen, indem wir sie vorübergehend an sicheren Orten unterbringen. Laut dem sogenannten Dublin-Abkommen werden Geflüchtete in das Land abgeschoben, über das sie erstmals in die EU gekommen sind. Deutschland hat dafür aber nur eine bestimmte Zeit. Wir versuchen, diese Zeit zu überbrücken, indem wir die Leute aus ihren Aufnahmeeinrichtungen, aus denen sie in der Regel abgeschoben werden, rausholen und woanders unterbringen. Dafür haben wir verschiedene Orte zur Verfügung. Wir arbeiten auch mit Kirchengemeinden eng zusammen. Die Idee ist ja die gleiche wie beim Kirchenasyl. Das Bürgerinnen- und Bürgerasyl ist aber auch entstanden, um sich unabhängiger vom Kirchenasyl zu machen.

Wie lief das letzte Jahr für Sie?

Es war einiges los. Wir haben 30 Personen vor Abschiebung schützen können und sowohl ins Bürgerinnen- und Bürgerasyl als auch ins Kirchenasyl vermittelt. Das ist zunächst ein gutes Ergebnis. Andererseits geht es hier aber um so viele Menschen wie noch nie zuvor, und das macht uns auch Sorge. Wir haben im letzten Jahr gemeinsam mit der Gruppe »Barnim für alle«, in der sich vor allem Geflüchtete organisieren, auch viele Kundgebungen zum Thema Bleiberecht unter dem Motto »Stop Deportation« organisiert, besonders vor der Ausländerbehörde in Eberswalde.

Zudem gab es immer wieder Abschiebungen. Im Dezember sollte eine Familie nach Tschetschenien gebracht werden. Ein Familienmitglied ist auch abgeschoben worden, was zu großem Protest geführt hat. Wir suchen nach wie vor nach Lösungen, wie wir die Familie unterstützen können.

Was erwarten Sie sich von der neuen Bundesregierung? Ist davon auszugehen, dass sich an der Situation Geflüchteter etwas ändern wird?

Nach wie vor wird es viel zu tun geben. Vielleicht noch mehr, weil sich die Zahl der Menschen, die sich auf die Flucht begeben, steigt und das nicht weniger wird, solange sich geopolitisch und wirtschaftlich nichts ändert. Die Regierung äußert Absichtsbekundungen wie schnellere Familienzusammenführung oder vereinfachtes Bleiberecht, aber es ist bislang nichts Konkretes entschieden worden. Wir glauben, dass sich da nicht so viel verändern wird, weil nach wie vor die Außengrenzen der EU verstärkt werden und mehr Geld in die Grenzagentur Frontex gesteckt wird. Es wirkt nicht so, als würde sich das in absehbarer Zeit ändern. Wir rechnen damit, dass künftig noch mehr Leute Hilfe brauchen.

Ihre Initiative bewegt sich in der rechtlichen Grauzone des zivilen Ungehorsams. Haben Sie in der Vergangenheit schon Repression durch Behörden erfahren?

Nicht konkret. Es gab von der AfD Anfragen im Brandenburger Landtag, die uns als Initiative genauer unter die Lupe nehmen will. Bisher ist da aber nichts passiert. Auch die Polizei war auf Kundgebungen bislang freundlich. In den Städten, in denen wir Kundgebungen anmelden, kennt man uns schon. Die wissen, wer wir sind und was wir machen.

Auf Ihrer Website schreiben Sie, dass die Initiative für die Unterbringung der Geflüchteten bis zu 1.000 Euro im Monat benötigt. Wie finanziert Sie sich?

Nur durch Spenden. Wir haben zum Glück einige Dauerspender, die monatlich Geld überweisen. Es gibt manchmal auch einzelne größere Spenden. Davon finanzieren wir unter anderem Anwaltskosten oder Verpflegung. Zudem machen wir immer wieder Spendenaufrufe zu konkreten Fällen. Anlässlich des Gedenktags an den von Neonazis 1990 in Eberswalde ermordeten angolanischen Vertragsarbeiter Amadeu Antonio hatten wir Geld für dessen Mutter gesammelt. Es gab im vergangenen Jahr auch Selbstmorde von Menschen, die lange in Duldung gelebt haben. Da haben wir für die Überführung in ihr Heimatland Geld gesammelt. So wie es aussieht, werden wir in Zukunft noch mehr Ausgaben haben, weil es mehr Schutzsuchende geben wird, die Unterstützung brauchen.