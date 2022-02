Die Zerstörung der BRD

jW

In seinem neuen Buch »Nationale Interessen« berichtet Klaus von Dohnanyi eine Episode vom Ende der 70er Jahre. Er leitete damals als Staatsminister im Auswärtigen Amt eine NATO-Übung, die mit einem Angriff »aus dem sowjetischen Osten« begann. Im Rahmen des Planspiels hätten die USA »kleinere ›taktische‹ nukleare Sprengsätze über Deutschland abgeworfen«. Er sei überrascht gewesen, »dass ein solcher Eingriff in die souveränen Rechte der Bundesrepublik ohne Abstimmung erfolgen konnte«, und habe an Bundeskanzler Helmut Schmidt geschrieben. Bei einem Treffen wenig später habe der bemerkt, »ihm sei diese Strategie der NATO bekannt, und er werde, soweit kriegsähnliche Entwicklungen in Europa erkennbar würden, Deutschland für neu­tral erklären«. Dohnanyis Antwort: »Dann, Helmut, ist es allerdings zu spät.«

An dieser Konstellation, das ist die Hauptthese in Dohnanyis Buch, hat sich nichts geändert, das heißt, die USA kalkulieren damit, Europa zum Schlachtfeld zu machen. Hintergrund laut Autor: Nach dem daraus resultierenden »Fehler« der Ostausdehnung der NATO folge nun der nächste in der US-Politik mit der Konfrontationspolitik gegenüber China, die Biden von Trump übernahm.

Das alles, so DLF-Redakteur Philipp May am Mittwoch im Gespräch mit Dohnanyi, stehe »im Widerspruch zur offiziellen Haltung der Bundesregierung und der NATO«. Vor allem, lässt sich hinzufügen, sagt Dohnanyi was anderes als das, was May jeden Tag in seinem Sender hören und in Bürgerzeitungen lesen kann. Beleidigung nicht nur der Majestät, sondern auch der Hofschranzen. Da muss scharf nachgefragt werden, ob der 93jährige noch zusammenbringt, was die deutsche Frontberichterstattung vorschreibt. May fragt: Wer rasselt denn nun mit dem Säbel? Dohnanyi: Einerseits Russland, auf der anderen Seite ist »die Idee, die Ukraine in die NATO aufzunehmen, kaum mit russischen Sicherheitsinteressen vereinbar«. May: Das steht nicht zur Debatte. Dohnanyi: »Dann müsste man das doch mal von US-Seite deutlich hören.« Warum bedränge man Putin und bringe ihn in eine solche Lage? May versteht seine Welt nicht mehr: Wer bedrängt Putin? Dohnanyi: Die Frage der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine sei offen, und er wünsche sich, dass die Europäer deutlicher sagten, »welche Fehler von seiten der USA in den vergangenen Jahrzehnten gemacht worden sind«. Das zentrale Interesse der Bundesrepublik im gegenwärtigen Konflikt sei »Frieden und Sicherheit, nicht Wirtschaft«. Brenne es in der Ukraine, könne sich der Krieg bis hierher ausdehnen. Da die USA erklärt hätten, in diesem Fall nicht mit strategischen Atomwaffen zu drohen, werde das ein Territorialkrieg. Dagegen müssten sich Deutsche und Westeuropäer »wehren«.

May will aber – »ich esse diese Suppe nicht« – Putin-Abschreckung. Dohnanyi: Ist eine Möglichkeit, aber vor allem darf kein Grund für einen Einmarsch in die Ukraine geliefert werden. Der DLF-Mann kann nicht aus seiner Halluzination: Putin wolle doch die gesamte Osterweiterung der NATO rückgängig machen. Dohnanyi: »Das habe ich so nie verstanden, aber er hat natürlich das Problem: Welche Waffen werden dort aufgestellt?« Sanktionen? »Die werden Russland aus Europa vertreiben.« Da gebe es im Establishment in Washington Leute, »die seit Jahrzehnten nichts anderes im Kopf haben, als die Russen immer weiter zurückzudrängen«. Die USA machten manche Dinge »gegen unser Votum« – Irak-Krieg. May unterbricht: »Gut, das ist nun lange her.« Dohnanyi: «Das ist nicht lange her in der Geschichte, und es hat lange Folgen.»

Es heißt, Brecht habe sich vor dem US-Ausschuss für unamerikanische Umtriebe 1947 verhalten wie ein Zoologe, der von Affen befragt wird. Manches ändert sich in 75 Jahren nicht.