»Demo gegen (extrem) rechte Strukturen in Polizei, Verfassungsschutz und der Bundeswehr«. Rechte Netzwerke in Behörden sind rassistischer Normalzustand. Das können keine Sicherheitsbehörden sein – im Gegenteil. Wir tragen unsere Wut über die Normalisierung von Polizeiskandalen und rechten Netzwerken auf die Straße, zudem unterstützen wir die durch den »NSU 2.0« bedrohten Personen. Sonnabend, 12.2., 16 Uhr, Frankfurt am Main, Holzhausenpark. Veranstalter: Initiative »Ein Einzelfall kommt selten allein«

»Trier hält zusammen«. Menschenkette und Kundgebung für ein solidarisches Miteinander,

Gemeinsinn und Vernunft. Sonnabend, 12.2., 14 Uhr, Trier, Fußgängerzone, von der Simeonstr. bis zum Viehmarktplatz. Veranstalter: Aktionsbündnis »Trier hält zusammen«

»Solidarität mit den politischen Gefangenen!« Kundgebung für Sibel Balac und Gökhan Yildirim, politische Gefangene in der Türkei, die ihren Hungerstreik in ein Todesfasten umgewandelt haben. Sonnabend, 12.2., 15 Uhr, Berlin, Oranienplatz. Veranstalter: Netzwerk »Freiheit für alle politischen Gefangenen«

»Sicherheit für Russland ist Sicherheit für unser Land!« Kundgebung. Wir fordern: Schluss mit der medialen Kriegshetze und der Aggressionspolitik der NATO! Abrüstung und Frieden mit Russland! Freitag, 18.2., 17 Uhr, Berlin, Platz des 18. März, Brandenburger Tor. Veranstalter: Friedenskoordination Berlin (Friko)

