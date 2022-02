Retromanie und das alles

C. Bethuel / FOZ Es gibt da nichts, das nicht »Fassbinder« wäre, und Hauptdarsteller Denis Ménochet beschwört den deutschen Regisseur auch körperlich herauf

Petra von Kant hat das Modedesign hingeschmissen und das Geschlecht gewechselt. Peter macht jetzt Filme, bewohnt ein Loft in Köln und ist außerdem schwul. Nach eigenem Bekunden hat François Ozon Fassbinders »Die bitteren Tränen der Petra von Kant« »libéralement« adaptiert. Das ist eine Übertreibung, denn es gibt da buchstäblich nichts, das nicht »Fassbinder« wäre, jedes Ding, alle Farben und noch die hinterste Eckbank schreien es heraus. Und der Hauptdarsteller Denis Ménochet beschwört den deutschen Regisseur auch körperlich herauf.

Ozon hat mit Fassbinders Wohnungsspiel auch dessen Prämissen und typische Konstellation kreuzweiser Verhangenheit übernommen. Hier spannt sie sich zwischen Liebe und dem sozialen Privileg. Amir nutzt sein Aussehen und macht das einzige Produktionsmittel, das ihm zur Verfügung steht, Peter zugänglich, einem erfolgreichen Regisseur. Diese Liebe ist einseitig und zieht Abhängigkeiten nach sich, gleicht auf der anderen Seite aber auch von Kants Klassenprivilegien aus. Bei Fassbinder war dieser Ausgleich gerecht, nötig und naheliegend. Diese Positionierung gibt Ozon zwar nicht auf, kann sie nur nicht so glaubhaft machen, da gerade das mittlere bis hohe Bürgertum jenes »Camp« es ist, dessen Machttechniken und Blasiertheiten er liebt und kenntnisreich darstellt.

Ozons Dreh besteht eher darin, dieses Bürgerliche durch sein vermeintlich anderes zu pfeffern, etwas Krassem und Abgründigem, das vor allem im Bereich sexueller Präferenzen oder Praktiken angesiedelt ist, bei Inzest, Prostitution, Sex mit Minderjährigen, immer wieder bei Homosexualität. Bei letzterem stellt sich dabei die Frage, ob das wirklich noch nötig ist. Es ist schwer zu verstehen, wie das queere Sexuelle noch wie ein harter sozialer Stoff oder herausgehobener Zugang zu einer Utopie oder Wahrheit gelten kann, wenn diese Themenfelder seit über einem Jahrzehnt selbst noch in der letzten US-TV-Serie affirmativ verhandelt werden.

Selbst Ozons besseren Filmen ist eine Fadheit eigen, etwas Überglattes, das die Atmosphären prägt und immer auf einer einzigen Ebene feststellt. In »Peter von Kant« ist diese Sterilität bereits visuell angelegt. Fassbinder hat mit dem Retromodischen versucht, das Spitze seiner Filme zu verstärken; in Ozons Retroansatz wird es nun aber nicht spitzer als spitz, der Film stumpft vielmehr unter dem Gewicht einer detailversessenen Buchstäblichkeit ab.

Vor allem hat Ozon mit seinem Haupteingriff in Fassbinders Vorlage sein größtes Talent kaltgestellt, gerade Schauspielerinnen beste Entfaltungsmöglichkeiten zu bieten. Mit der Reduktion von Fassbinders »6 Frauen« auf drei hat sich der zertifizierte Damenversteher und Gaysplainer eine Verarmung verordnet, an der auch die sehr strahlende Isabelle Adjani nichts ändern kann.

Am Ende fällt auch bei Ozon die Konstellation zusammen, weil Diener Karl (Stefan Crepon als glanzlose Version von Irm Hermann) nicht duldet, dass sich am bisherigen Machtverhältnis etwas ändert. Er erträgt von Kants Schwäche nicht, bespuckt ihn und gibt die Stelle auf. War diese Herr-Knecht-Pointe schon bei Fassbinder eher dürftig, wird sie in Ozons Adaption zerredet und selbstgefällig beweint. Die Bitterkeit des schwulen Bürgers ist hier die liebe Not des Selbstmitleids eines Filmkreativen, der die christliche (und von der leibhaftigen Hanna Schygulla vertretene) Lektion einer Bescheidenheit durchläuft, die Kraft aus der Bejahung der Erniedrigung zieht.

»Fassbinder« und Ozons Besetzung mit allem, was deutsch ist, waren ausreichend, um »Kant« als Eröffnungsfilm dieser ohnehin sehr seltsamen Berlinale zu zeigen; hier mag sogar Denis Ménochets Körpertyp nachgeholfen haben, denn innerhalb einer bestimmten sexuellen Taxonomie nennt man sie »Bär«.