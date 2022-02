Erfolg für rechtes Kürzungsdiktat

imago/AFLO Rechte Rhetorik: Markenzeichen der Japanischen Innovationspartei (Tokio, 9.12.2014)

Die im westjapanischen Osaka beheimatete rechte Japanische Innovationspartei (JIP) ist im Aufwind. Ende Oktober hatte sie bei den Unterhauswahlen einen deutlichen Zuwachs an Sitzen verzeichnen können, derzeit erringt sie im Popularitätsranking der Parteien Rang zwei. Laut Umfragen der rechten Tageszeitung Yomiuri von Anfang Februar liegt sie mit sieben Prozent zwar weit hinter den regierenden Liberaldemokraten (LDP, 40 Prozent), aber vor der langjährigen Nummer eins unter den Oppositionsparteien, der linksliberalen Konstitutionell-Demokratischen Partei (KDP, fünf Prozent).

Die Bevölkerung hat der 2015 aus einer Abspaltung entstandenen JIP das Etikett Reformpartei angeheftet. Reformen werden in Japan seit den Regierungsjahren von Junichiro Koizumi (LDP) zu Beginn des Jahrhunderts mit neoliberaler Politik in Verbindung gebracht, die sich gegen »Klientelismus«, »Filz« und »Eigeninteressen« – dazu zählt auch die soziale Fürsorge – richtet. Premier Fumio Kishidas Ankündigung im September, er wolle sich für eine andere, entschärfte Form des Kapitalismus einsetzen, hat die Profilierung und Abgrenzung der Innovationspartei weiter vorangetrieben. Zugute kommt ihr auch die Krise, in der sich die KDP nach den Sitzverlusten von Oktober befindet. Deren Vorhaben, sich zu erneuern, kommt nicht voran.

Die Bewegung um die JIP entstand im Jahr 2008, als der Anwalt und TV-Promi Toru Hashimoto in der Präfektur Osaka Gouverneur wurde. 2012 ging er mit der alten Innovationspartei in die nationale Politik. Er galt vor seinem Ausscheiden 2015 als charismatischer und autoritärer Politiker. Obwohl er der Politik der LDP teilweise nahesteht, waren seine Manöver auch der Versuch, die Macht der Liberaldemokraten, die seit 1955 fast durchgehend regieren, zu brechen. Diese Macht beruhte lange Zeit auf einer großangelegten Verteilung der staatlichen Einkünfte von Tokio aus über ganz Japan, die vor allem der Klientel der LDP auf dem Lande zugute kam, etwa in Form von öffentlichen Aufträgen. Demgegenüber wollte Hashimoto – wie übrigens auch Tokios rechtskonservative Gouverneurin Yuriko Koike – die Metropolen ins Zentrum der Politik rücken. In seinem Fall als erstes das heruntergekommene und von Schulden geplagte Osaka. Er verordnete der Westmetropole rigide Kürzungen und versprach, sie wieder aufzurichten.

»Dem Spardiktat zum Opfer fielen etwa viele Subventionen, die kleine und mittelgroße Firmen am Leben hielten, sowie der Gesundheitssektor und Beamtenapparat«, erläuterte der an der Kwansei-Gakuin-Universität lehrende Politikprofessor Koji Tomida am Montag der jW. Auch ohne Hashimoto blieb die Innovationspartei nach 2015 sowohl in der Präfektur als auch in der Stadt Osaka an der Macht und führte die neoliberale Transformation durch Privatisierungen und Deregulierungen weiter. Das Personal der öffentlichen Krankenhäuser etwa wurde zwischen 2007 und 2019 um 50 Prozent reduziert. Zudem diskreditierte die Partei Bezieher von Sozialhilfe als Schmarotzer und die Beamten als deren Komplizen. Viele Angehörige der Mittelschicht, die hohe Steuern meiden wollen, liefen der JIP in Scharen zu.

Doch nach mehr als zehn Jahren neoliberaler Politik ist Osaka eine heruntergewirtschaftete Metropole. Über 21 Prozent der Kinder sind arm, hinter Okinawa der höchste Wert in Japan. Zudem haben die Kürzungen im öffentlichen Bereich das Gesundheitswesen so stark geschwächt, dass Osaka der Coronapandemie hilflos ausgeliefert war. Das Resultat: Die Präfektur hat bei weitem die höchsten Infektions- und Todesraten im Land. Gleichzeitig aber gilt der jetzige Gouverneur Hirofumi Yoshimura dank ausgeklügelter PR-Strategie als einer der beliebtesten Politiker und Krisenmanager des Landes. Bei den Oberhauswahlen im Juli könnte die JIP auch deshalb zulegen. Politikprofessor Tomida glaubt jedoch nicht, dass die Partei, die derzeit vor allem im Einzugsgebiet von Osaka stark ist, sich ohne weiteres in ganz Japan ausbreiten wird.