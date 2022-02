Konkurrierende Premiers

Hazem Ahmed/REUTERS Regierungschef des Parlaments: Fathi Baschaga am Flughafen in Tripolis am Donnerstag

Seit Donnerstag hat Libyen zwei konkurrierende Regierungschefs. Das im ostlibyschen Tobruk, nahe der Grenze zu Ägypten tagende Parlament bestimmte Fatih Baschaga zum neuen Premierminister. Der 59jährige war – mit einer Unterbrechung von wenigen Tagen – zwischen Oktober 2018 und März 2021 Innenminister der in der Hauptstadt Tripolis residierenden Regierung. Wie die meisten wichtigen Politiker Libyens überlebte er mehrere Mordanschläge. Mit dem Sprecher des Abgeordnetenhauses in Tobruk, dem 78jährigen Akila Saleh, arbeitet Baschaga schon seit einiger Zeit offen zusammen. Saleh, dessen Funktion besser als Vorsitzender oder Präsident des Parlaments zu beschreiben ist, ist ein Verbündeter des gleichaltrigen abtrünnigen Generals Khalifa Haftar, dessen Hauptquartier sich im ostlibyschen Bengasi befindet und der die Regierung in Tripolis niemals anerkannt hat.

Deren Premierminister ist seit Februar 2021 der 62jährige Geschäftsmann Abd Al-Hamid Mohammed Dbeiba. In diese Position gewählt wurde er von einem »Politischen Dialogforum«, dessen 75 Mitglieder, darunter auch einige Frauen, im November 2020 nach undurchschaubaren Kriterien, unter internationaler Aufsicht der UNO und hauptsächlich westlicher Regierungen ausgewählt worden waren. An Dbeiba klebt der Vorwurf, er sei durch Stimmenkauf in seine gegenwärtige Position gelangt und verdanke sein Vermögen nicht zuletzt der Geldwäsche.

Der Auftrag der von Dbeiba geführten Übergangsregierung bestand zunächst darin, das Land bis zu den Parlaments- und Präsidentenwahlen über die Runden zu bringen, die am 24. Dezember 2021 stattfinden sollten. Nachdem sie jedoch ohne Festlegung eines neuen Termins verschoben wurden, stellt sich das Tobruk-Parlament auf den Standpunkt, dass Dbeibas Mandat abgelaufen sei. Dagegen argumentiert er, dass er berechtigt und verpflichtet sei, bis zum tatsächlichen Stattfinden von Wahlen im Amt zu bleiben. Grundsätzlich hat er dafür die Unterstützung der »internationalen Gemeinschaft«. Auf die Frage, ob die Vereinten Nationen Dbeiba nach wie vor als Premierminister der Übergangsregierung anerkennen, erklärte der Pressesprecher des UN-Generalsekretärs, Stéphane Dujarric, am Donnerstag: »Die kurze Antwort ist ja.«

Gemessen an dieser eigentlich selbstverständlichen Auskunft wurde aber überraschend wenig getan, um das Tobruk-Parlament von seiner Wahl eines alternativen Premierministers abzuhalten, die schon seit über einer Woche bekannt war. Auch nach der Entscheidung am Donnerstag blieben ablehnende Stellungnahmen westlicher Regierungen zunächst aus.

Das Tobruker Abgeordnetenhaus ist ein Relikt der chaotischen Vorgänge seit dem von der NATO gesponserten Sturz des langjährigen libyschen Staatsführers Muammar Al-Ghaddafi und seiner barbarischen Ermordung im Oktober 2011. Gewählt wurde es am 25. Juni 2014 mit einer extrem niedrigen Beteiligung von nur 18 bis 19 Prozent, nachdem die meisten Parteien zum Boykott aufgerufen hatten. Die maßgeblichen Milizen Westlibyens erkannten die Legitimität dieser Versammlung nicht an. Am 23. August 2014 wurde das Parlament mit bewaffneter Gewalt aus Tripolis vertrieben und zog sich nach Tobruk zurück, wo es unter dem Schutz von Haftars Privatarmee steht.

Die rechtmäßige Amtszeit des Parlaments ist längst abgelaufen. Eine nicht ganz kleine Zahl von Abgeordneten, die in Opposition zu Haftar stehen, hat sich nach Tripolis abgesetzt und nimmt an den Sitzungen in Tobruk nicht mehr teil. Trotzdem erfreut sich diese anachronistische Versammlung, die für Libyen in seiner Gesamtheit völlig unrepräsentativ ist, immer noch der Anerkennung durch die »internationale Gemeinschaft« und kann jede politische Vereinbarung blockieren.

Wie der Streit um die konkurrierenden Premierminister weitergeht, ist ungewiss. Nach den Regeln müsste Baschaga jetzt den Versuch unternehmen, eine Gegenregierung zusammenzustellen. Oder aber es kommt zu erneuten Verhandlungen.