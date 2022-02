Ansage an die alte Kolonialmacht

Edgard Garrido/REUTERS Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador bei seiner morgendlichen Pressekonferenz (Mexiko-Stadt, 10.2.2022)

Das seit 2019 angespannte Verhältnis Mexikos zur alten Kolonialmacht Spanien hat sich in dieser Woche weiter verschlechtert. Auf seiner morgendlichen Pressekonferenz schlug Präsident Andrés Manuel López Obrador am Mittwoch (Ortszeit) eine »Pause« in den Beziehungen zwischen beiden Ländern vor. Er begründete den überraschenden Vorstoß damit, dass »führende politische und wirtschaftliche Kreise beider Länder mit Duldung früherer Regierungen« Verträge zum Nachteil Mexikos ausgehandelt hätten.

»Wir wollen gute Beziehungen zu allen Regierungen und zu allen Völkern der Welt, aber wir wollen nicht, dass sie uns bestehlen«, zitierte die mexikanische Tageszeitung La Jornada den Staats- und Regierungschef am Mittwoch. »Ich glaube, dass es im Interesse des mexikanischen und des spanischen Volkes wäre, die Beziehungen zu unterbrechen, denn es gab in der Vergangenheit einen erheblichen wirtschaftlichen und politischen Missbrauch an der Spitze der Regierungen«, sagte López Obrador.

Er spielte damit auf mehrere angebliche Korruptionsfälle durch spanische Unternehmen während früherer Regierungen an. Er nannte insbesondere Unternehmen aus dem Energie- und Bausektor, die Verträge mit den Regierungen von Vicente Fox (2000–2006), Felipe Calderón (2006–2012) und Enrique Peña Nieto (2012–2018) abgeschlossen hatten. Nach Angaben der spanischen Onlinezeitung Público sei der Fall des Elektrizitätsunternehmens Iberdrola, das mit 16 Prozent der in Mexiko erzeugten Energie dort der größte private Anbieter ist, dabei das gravierendste Beispiel. Die mexikanische Regierung wirft dem Stromvertreiber »unrechtmäßige Geschäfte« vor. Die Energieregulierungskommission (CRE) hat bereits ein Sanktionsverfahren für den Betrieb einer Anlage in der Nähe von Monterrey eingeleitet. Verdächtig sei auch, dass der ehemalige Präsident Calderón und die ehemalige Energieministerin Georgina Kessel drei Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung von einer Iberdrola-Tochter eingestellt wurden.

Weitere Vorwürfe richten sich gegen das auch in Spanien in mehrere Korruptionsfälle verwickelte Bauunternehmen OHL. Die mexikanische Generalstaatsanwaltschaft ermittelt gegen die Firma wegen illegaler Finanzierung des Wahlkampfs des ehemaligen Präsidenten Peña Nieto und anderer Kandidaten seiner rechtssozialdemokratischen Partei PRI. OHL ist zudem in einen der größten Korruptionsfälle der letzten Jahre verwickelt. Es geht um Konzessionen durch die staatliche mexikanische Ölgesellschaft Pemex. Deren ehemaliger Direktor, Emilio Lozoya Austin, war zwischen 2010 und 2012 Direktor der OHL, bevor Peña Nieto an die Macht kam und ihm die Leitung von Pemex übertrug. Lozoya befindet sich derzeit wegen Korruptionsverdachts im Gefängnis. Ihm wird unter anderem Betrug in Höhe von 280 Millionen US-Dollar (etwa 246 Millionen Euro) und Bestechlichkeit vorgeworfen. Darüber hinaus untersucht die Staatsanwaltschaft, ob OHL während der sechsjährigen Amtszeit von Peña Nieto im Gegenzug für illegale Finanzierungen bevorzugte Verträge erhalten hat. Auch der spanische Erdölkonzern Repsol ist ins Visier der Regierung López Obrador geraten. Repsol wird vorgeworfen, durch politischen Einfluss Aufträge zu Lasten von Pemex erhalten zu haben. Der Konzern habe mit der Gasförderung im mexikanischen Burgos-Becken hohe Gewinne erwirtschaftet, aber nicht soviel Gas gefördert wie vereinbart. Dies seien nur »drei Beispiele für die Vergabe von Aufträgen, die für die mexikanische Bevölkerung nachteilig waren«, erklärte López Obrador.

Spaniens Außenminister José Manuel Albares reagierte überrascht auf die Äußerungen. Da Mexiko keine offizielle Mitteilung veröffentlicht habe, müsse der Präsident gefragt werden, was er gemeint habe, zitierte die spanische Tageszeitung El País den Politiker. Albares habe erklärt, dass »die Beziehung zwischen Spanien und Mexiko eine strategische Bedeutung hat, die über plötzliche Erklärungen oder gelegentliche Worte hinausgeht«. Mit Investitionen in Höhe von 76 Milliarden US-Dollar war Spanien 2021 nach den USA das Land mit den meisten Investitionen in Mexiko.