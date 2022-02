Schulen als Testzentren

Matthias Rietschel/REUTERS Anstelle eines PCR-Nachweises brauchen Schüler demnächst nur noch einen Schnelltest, um sich »freitesten« können. Der GEW geht das zu weit

Der Schulbetrieb läuft hierzulande vielerorts nur eingeschränkt, wenn überhaupt, und angesichts der hohen Zahlen an Corona- und Quarantänefällen mahnt die Bildungsgewerkschaft GEW zu Besonnenheit in der Debatte über Öffnungsschritte. Es sei zwar richtig, dass man ein Konzept dafür brauche, sagte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), doch im Moment verbiete es sich, nach Lockerungen zu rufen.

Gestützt wird die Vorsicht durch Zahlen, welche die Kultusministerkonferenz (KMK) am Donnerstag präsentierte. Demnach konnten in der vergangenen Woche bundesweit rund sechs Prozent der Schüler nicht am Unterricht teilnehmen, weil sie entweder mit dem Coronavirus infiziert oder in Quarantäne waren. Von den knapp neun Millionen Schülern in der Bundesrepublik war bei knapp 275.000 eine Infektion bekannt, weitere 273.000 mussten sich isolieren. In beiden Fällen war ein Anstieg im Vergleich zur Vorwoche zu verzeichnen.

Ähnlich sah es bei den Lehrern aus. Von den knapp 900.000 Lehrkräften waren demnach 24.800 infiziert oder in Quarantäne, auch hier lagen die Zahlen höher als in der Vorwoche. Insgesamt mussten bundesweit 34 Schulen den Unterricht komplett einstellen und etwa 1.700 meldeten, dass der Präsenzunterricht eingeschränkt werden musste.

Vor dem Hintergrund dieser absehbaren Entwicklung hat das Land Berlin Anfang Februar eine neue Teststrategie verkündet. Danach müssen Kinder und Jugendliche für fünf Tage in »häusliche Isolation«, wenn ein sogenannter Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigt; eine zuvor übliche Bestätigung durch einen PCR-Test ist nun nicht mehr notwendig. Nach fünf Tagen ist es dem betreffenden Schüler möglich, am Unterricht wieder teilzunehmen, sofern er einen negativen Test vorweisen kann. An dieser Regelung stößt sich der GEW-Vorsitzende von Berlin, Tom Erdmann. Sie müsse »unverzüglich zurückgenommen werden«, sagte er am Donnerstag und begründete das mit der Möglichkeit, den entsprechenden Test in der Schule vorzunehmen. Statt dessen solle das Freitesten nur »durch qualifiziertes Personal in einem Testzentrum erfolgen«. In der Schule erhöhe es das Risiko für Lehrer, Schüler und ihre Familien.

Kritisch sieht Erdmann auch den Umgang mit Kontaktpersonen, also mit Schülern, in deren Klasse oder Lerngruppe es einen positiven Fall gab. Müssen sich Schüler ab dem 21. Februar nur noch dreimal pro Woche selbst testen, müssen sie es an fünf aufeinanderfolgenden Schultagen tun, wenn es zuvor einen Infektionsfall gab. »Es ist schwer nachzuvollziehen, dass allein auf Basis der von den Kindern durchgeführten Selbsttests die Notwendigkeit der Quarantäne aufgehoben wird«, so Erdmann. Statt dessen solle man die Schüler verpflichten, in ein Testzentrum zu gehen.

Das Land Sachsen-Anhalt hat angekündigt, die Coronaregeln ab Ende Februar an den Schulen zu lockern – wenn »es die pandemische Situation zulässt«, heißt es in einem Schreiben des sachsen-anhaltischen Bildungsministeriums, das jW vorliegt. Voraussetzung ist demnach, dass sich das Infektionsgeschehen wieder verlangsamt. Tritt dies ein, soll auf das Tragen einer Maske im Unterricht verzichtet werden, allerdings nur, solange alle Coronatests in der Klasse negativ ausfallen.

Der GEW geht dieser Schritt zu weit. »Sachsen-Anhalt muss nicht den Wettbewerb um die beste Schlagzeile gewinnen, sondern sollte mit Bedacht und Augenmaß vorgehen«, erklärte die Gewerkschaft am Freitag. Lockerungen seien frühestens zwei Wochen nach den Winterferien möglich, konkretisierte die GEW-Vorsitzende von Sachsen-Anhalt, Eva Gerth. Das wäre eine Woche nach dem geplanten Termin der Landesregierung.