Braver Protest

Friedrich Stark/imago images/epd Stop für Autobahn-Ausbau: Jahresauftakt Fridays for Future in Oberhausen (11.2.2022)

Die neue Bundesregierung ist seit 63 Tagen im Amt, und die Erderwärmung ist noch nicht gestoppt. So weit, so wenig überraschend. 2022 werden in Deutschland immer noch unzählige Autobahnen neu- oder ausgebaut. Waldstücke sollen für die grauen Schlangen aus Asphalt weichen. So auch beim Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen. Der Sterkrader Wald soll gerodet werden, damit eine bestehende Autobahn auf sechs bis acht Spuren erweitert werden kann. Darauf machte die Jahresauftaktpressekonferenz von Fridays for Future aufmerksam, die unter dem Motto »Zerstörung stoppen – Greenwashing offenlegen« am Freitag mittag im Gasometer Oberhausen stattfand.

Der Gasometer Oberhausen ist ein Industriedenkmal und die höchste Ausstellungs- und Veranstaltungshalle Europas. Er gilt als Ankerpunkt der Industriekultur und steht damit sinnbildlich für den von Fridays for Future geforderten Strukturwandel. Moderiert wurde die Pressekonferenz vom Wissenschaftler Niklas Höhne, der für das New Climate Institute arbeitet. »Wir sind im Notfallmodus«, skandierte er gleich zu Beginn der Konferenz. Am Montag hatte das Institute die Studie »The Corporate Climate Responsibility Monitor« veröffentlicht. Der Monitor bewertet 25 große Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und Regionen, um die Transparenz und Integrität ihrer Klimaschutzzusagen zu ermitteln. Die Analyse ergab, dass sich 25 der weltweit größten Unternehmen in ihren Zusagen nur zu einer durchschnittlichen Emissionsreduzierung von 40 Prozent verpflichten, und nicht zu 100 Prozent, wie ihre Behauptungen »netto null« und »klimaneutral« suggerieren.

Linda Kastrup, Sprecherin von Fridays for Future Oberhausen, gab zu bedenken, dass sich das Ruhrgebiet bis 2030 als Industriestandort verkleinern werde und Autobahnausbauten, die vor Jahrzehnten geplant worden sind, daher wenig Sinn ergäben. Kastrup rief zum Protest gegen die Rodung des »alten, gesunden und wunderschönen Mischwaldes« Sterkrader Wald auf. Am Freitag war für 16 Uhr eine Demonstration am Kleinen Markt in Oberhausen-Sterkrade angemeldet, um gegen die Rodung der rund 5.000 Bäume zu protestieren.

Der Journalist und Klimaschutzaktivist Peter Donatus machte in seinem Redebeitrag klar, dass es nicht reiche, den Blick auf die Bundesrepublik zu lenken und in anderen Teilen der Erde ungehemmten Extraktivismus zu betreiben. »Wir fordern, dass diese Zerstörung unserer gemeinsamen Heimat kriminalisiert wird. Es kann nicht sein, dass Unternehmen und Vorstände einfach frei davonkommen«, sagte er in der Pressekonferenz.

Luisa Neugebauer, die wohl bekannteste Sprecherin der Schulstreikbewegung hierzulande, sagte bei der Pressekonferenz, es gebe »keinen Spielraum mehr für kosmetische Entscheidungen«, und grüßte lakonisch Volker Wissing (FDP), den Bundesminister für Digitales und Verkehr im Kabinett Scholz. Sie verurteilte »Greenwashing auf allen Ebenen – auch etwa im Rahmen der EU-Taxonomie« – und forderte eine konsequente Mobilitätswende.

Die »Klimakrise« werde durch die Nutzung fossiler Brennstoffe verursacht. Sich jetzt mit dem Kohleausstieg von einem fossilen Brennstoff zu verabschieden und dann durch Gas in die Nutzung des nächsten fossilen Brennstoffs einzusteigen und das als »nachhaltig« einzustufen, könne kein Teil der Lösung sein, schrieben Fridays for Future in ihrer Pressemitteilung. Olaf Scholz und die deutsche Bundesregierung müssten dieses Greenwashing auf Europaebene stoppen und mit einem nationalen Ausstieg aus der Nutzung von fossilem Gas bis 2035 zeigen, dass die Energiewende nicht nur nötig, sondern möglich ist. »Die neue Regierung lässt uns glauben, sie würde alles im Rahmen ihrer Möglichkeiten gegen die Klimakrise tun, trifft aber weiterhin aktiv die Krise befeuernde Entscheidungen und lässt sinnlose Zerstörung bewusst zu«, sagte Henrike Cremer, Pressekoordination von Fridays for Future, am Freitag gegenüber junge Welt.

Kapitalismus wurde als Grund für die Ausbeutung der Natur nicht erwähnt. Auch auf die Frage hin, wie die Bewegung zu »zivilem Ungehorsam« stehe, hielten sich die Sprecherinnen bedeckt. Sie riefen lieber zum großen Klimastreik am 25. März auf.