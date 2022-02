Öl ins Feuer

Andrew Craft/The Fayetteville Observer/AP/dpa Unruhestifter: US-Truppen aus Fort Bragg werden am 3. Februar nach Osteuropa verlegt

Inmitten der jüngsten Verhandlungen über eine Lösung des Konflikts mit Russland verschärfen die USA und die NATO die Spannungen erneut. US-Präsident Joseph Biden forderte am Donnerstag (Ortszeit) US-Bürger auf, die Ukraine umgehend zu verlassen. Auf die Frage, ob er im Fall einer russischen Invasion Truppen in das Land entsenden würde, um US-Bürger zu evakuieren, antwortete Biden im Interview mit dem US-Sender NBC mit »Nein«. Zur Begründung erklärte er: »Das ist ein Weltkrieg, wenn Amerikaner und Russen anfangen, aufeinander zu schießen.« Man habe es »mit einer der größten Armeen der Welt« zu tun, die Situation könne »sehr schnell« außer Kontrolle geraten. Zuvor hatte bereits das US-Außenministerium gewarnt, die Vereinigten Staaten seien »nicht in der Lage, US-Bürger zu evakuieren«, sollte es »irgendwo in der Ukraine« zu Zusammenstößen mit russischen Truppen kommen.

Gleichzeitig entsandte die US-Air Force am Donnerstag diverse »B-52«-Bomber und »F-15«-Kampfjets nach Europa. Vier Bomber trafen am Freitag auf der britischen Luftwaffenbasis Fairford ein – die Flugzeuge können neben Lenkwaffen auch Atombomben abwerfen. In London hieß es, die Ankunft der »B-52« sei schon lange geplant gewesen. Seit der »Eskalation des Ukraine-Konflikts« im Jahr 2014 kämen US-Bomber regelmäßig für »Übungen« nach Fairford. Die »F-15«-Jets, die am Donnerstag auf dem polnischen Militärflugplatz Lask unweit von Lodz landeten, sollen von dort aus an der Luftraumüberwachung teilnehmen, die die NATO an der Ostflanke des Kriegsbündnisses durchführt. In diesem Fall erklärte das Allied Air Command in Ramstein allerdings ausdrücklich, die Entsendung sei auch eine Reaktion auf die russische Truppenpräsenz »in der und um die Ukraine«. Die Formulierung »in der Ukraine« soll mutmaßlich russische Truppen auf der Krim beschreiben.

Die NATO wiederum konkretisiert ihre Pläne zur Ausdehnung ihrer Truppenpräsenz in Ost- und Südosteuropa. Dabei geht es um NATO-»Battle Groups«, wie sie bislang in Polen und den baltischen Staaten stationiert sind. Deutschland führt eine von ihnen im litauischen Rukla. Sie sollen künftig auch am Schwarzen Meer stationiert werden. Laut dpa haben die 30 Mitgliedstaaten dem Vorhaben in dieser Woche schriftlich zugestimmt. Eine formelle Bestätigung des Beschlusses wird bei einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister am kommenden Mittwoch erwartet. Konkrete Schritte zur Realisierung zeichnen sich bereits ab. Die Stationierung verkompliziert die Verhandlungen mit Russland zusätzlich, da sie die NATO-Präsenz in Ost- und Südosteuropa, auf deren Rückbau Moskau dringt, noch weiter verstärkt.

Unterdessen dauern die Verhandlungen rings um den Konflikt auf allen Ebenen an. Die stellvertretende US-Außenministerin, Wendy Sherman, bestätigte am Mittwoch, Washington warte zur Zeit auf eine Antwort aus Moskau auf die jüngsten US-Vorschläge zur Rüstungskontrolle in Europa. Sherman gab sich zuversichtlich, es gebe »viele Bereiche, in denen wir zusammenarbeiten können«. Parallel bereitet sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf seinen Besuch in Moskau am kommenden Dienstag vor. Scholz will dabei an die Ergebnisse des Gesprächs anknüpfen, das Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montag mit Russlands Präsident Wladimir Putin führte. Macron hatte sich anschließend vorsichtig optimistisch geäußert und Scholz am Dienstag persönlich Bericht erstattet. Die französisch-deutschen Gespräche mit Putin sind ein Ergebnis des Versuchs, den Mächten Europas im Rahmen der Verhandlungen mit Moskau eine eigenständige Rolle zu verschaffen, nachdem sie von Washington bei dessen Verhandlungen außen vor gelassen worden waren.

Über eine eigenständige Rolle verfügen Berlin und Paris im Normandie-Format, in dem sie Gespräche mit Kiew und Moskau über eine Lösung für den Konflikt im Donbass führen. Die Gespräche waren nach längerer Pause am 26. Januar auf Beraterebene wieder aufgenommen worden und wurden am Donnerstag ebenfalls auf Beraterebene weitergeführt. Das in Berlin abgehaltene Treffen, das fast zehn Stunden dauerte, sei »schwierig« gewesen, hieß es anschließend. Berichten zufolge kam es zeitweise zu heftigem Streit. Es sei »nicht gelungen, die Meinungsverschiedenheiten zu überwinden«, teilte der russische Unterhändler Dmitri Kosak anschließend mit und beklagte sich, Berlin und Paris übten nicht genug Druck auf Kiew aus, um die Ukraine zur Einhaltung des Minsker Abkommens zu veranlassen. So sei immer noch nicht klar, wie sich die ukrainische Regierung die Zukunft des Donbass vorstelle: »Sie machen daraus nun schon seit acht Jahren ein Geheimnis«, monierte Kosak.

Immerhin sollen die Gespräche im Normandie-Format weitergeführt werden, ein nächstes Treffen ist für März angekündigt. Kanzler Scholz will auch darüber am Montag in Kiew verhandeln, wo er auf seiner Reise nach Moskau eine Zwischenstation einlegt. Bei der Frage, ob es Berlin und Paris gelingt, Kiew zur Einhaltung des Minsker Abkommens zu veranlassen, geht es auch darum, ob die Mächte Westeuropas in der Lage sind, die von ihnen angestrebte dominante Rolle im Osten Europas zu spielen. Schon zur Wiederaufnahme der Gespräche im Normandie-Format am 26. Januar war es notwendig gewesen, Kiew zur Aufgabe eines Gesetzesvorhabens zu veranlassen, das dem Minsker Abkommen diametral zuwidergelaufen wäre. Dazu musste allerdings, wie zu hören war, Washington intervenieren.