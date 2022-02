Provokationen gegen Beijing

Darrian Traynor/Pool via REUTERS Empfang beim Premier: Australiens Regierungschef Morrison gemeinsam mit den Außenministern der »Quad«-Staaten am Freitag in Melbourne

Ein Einmarsch Russlands in die Ukraine ist nach Auffassung von US-Außenminister Antony Blinken »jederzeit« möglich. Das sagte er am Freitag bei einem Besuch in Australien. Zuvor war er in Melbourne im Rahmen eines Treffens der »Quadrilateralen Sicherheitskooperation« (Quad) mit seinen Amtskollegen und -kolleginnen aus Australien, Japan und Indien zusammengekommen, wie AFP berichtete. Zwar ging es bei dem Treffen auch um die Verteilung von Impfstoffen, Cyber- und kritische Technologien sowie um Klimawandel. Hauptthema der eigens gegen China gerichteten Allianz waren jedoch Pjöngjang und Beijing.

Gastgeberin Marise Payne, Außenministerin Australiens, hatte am Mittwoch angekündigt, das Treffen sei eine Botschaft an China, aber auch an die Demokratische Volksrepublik Korea. »Wir unterstützen nachdrücklich die Führungsrolle der USA bei diesen Herausforderungen«, so Payne laut US-Auslandssender VOA. Blinken sagte am Freitag, die »Quad« sei ein »Schlüsselelement der US-Außenwirtschafts- und Sicherheitspolitik in der indopazifischen Region«.

Der Besuch des US-Außenministers in Australien ist seine erste Reise ins Land seit der im vergangenen September erfolgten Ankündigung des Militärpakts AUKUS zwischen Australien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Das Abkommen sieht vor, die Pazifikregion weiter zu militarisieren, unter anderem durch den Bau von U-Booten mit Nuklearantrieb für Canberra. Am Sonnabend will Blinken zudem auf die Fidschi-Inseln reisen, um dort eine Reihe von Staats- und Regierungschefs pazifischer Inselstaaten gegen China zu umwerben.

Beijing kritisierte am Freitag erneut den AUKUS-Pakt sowie das »Quad«-Treffen. Der Sprecher des Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte, dass die USA von einer »chinesischen Bedrohung« sprechen würden, um Beijing »zu verleumden und Druck auf die Entwicklung« des Landes auszuüben, berichtete Xinhua. Bereits im September erklärte Zhao, dass ein regionaler Kooperationsrahmen »nicht auf eine dritte Partei abzielen sollte«. Den Militärpakt und die US-Politik nannte er »extrem unverantwortlich«.