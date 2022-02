Ansporn für Fundamentalisten

Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild Nicht nur Paragraph 219 a, auch Paragraph 218 muss weg! Demonstrierende am 8. März 2019 in Leipzig

Die Ampelregierung hat einen Entwurf vorgelegt, den Strafrechtsparagraphen 219 a, das sogenannte Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche, abzuschaffen. Künftig soll nicht mehr unter Strafe gestellt werden, wenn Ärztinnen und Ärzte sachlich darüber informieren, wie ein Abbruch in ihrer Praxis vorgenommen wird. Zugleich war von Bundesjustizminister Marco Buschmann, der das Vorhaben bei einer Pressekonferenz am 17. Januar vorstellte, zu hören: Am »Schutzkonzept des ungeborenen Lebens« ändere sich dadurch aber nichts.

Der FDP-Mann nutzt so eben die Rhetorik, die regelmäßig von rechten und frauenfeindlichen Abtreibungsgegnern angeführt wird, wenn diese fordern, der Paragraph 218 dürfe nicht angetastet werden. Paragraph 218 verbietet auch heute noch grundsätzlich Schwangerschaftsabbrüche. Nur unter gewissen Voraussetzungen bleibt die Betroffene straflos, auf Grundlage der sogenannten Beratungsregelung unter festgelegten Bedingungen. Feministinnen bezeichnen dies als Zwangsberatung.

Die Frage, ob das zögerliche Vorgehen der Regierenden religiös-fundamentalistische Gruppen geradezu ermutigt, rückt aktuell anlässlich der Debatte über deren »Gehsteigbelästigungen« in die öffentliche Aufmerksamkeit. In Frankfurt am Main bedrängten rechte Aktivisten mit 40tägigen »Gebetsvigilien« vor der Beratungsstelle des Vereins »Pro Familia« ungewollt Schwangere oder unentschiedene Frauen sowie das medizinische Personal. Auch andernorts kommt es immer wieder zu Belagerungen, Parolen, lauten Gebeten und Gesängen vor Beratungsstellen, Kliniken und Arztpraxen.

Selbst angesichts der »im Schwangerschaftskonfliktgesetz verbrieften Rechte« dürfe es nicht sein, dass Ratsuchende derart gedemütigt werden, so eine Betroffene am Dienstag gegenüber junge Welt. Doch Gerichte urteilen darüber unterschiedlich. Auftrieb bekamen die religiösen Fundamentalisten zuletzt durch ein Urteil des Frankfurter Verwaltungsgerichtes (VG). Der Veranstalter der »Gebetsvigilien« hatte gegen Einschränkungen des Versammlungsrechts geklagt. Selbst die »von schwangeren Frauen als Stigmatisierung und Anprangerung empfundene Situation« rechtfertige nicht, die Versammlungsfreiheit einzuschränken, befand es im Dezember 2021. Das VG Karlsruhe sah dagegen im Mai vergangenen Jahres »zeitliche und räumliche Einschränkungen solcher Demonstrationen vor der Pforzheimer Beratungsstelle« für rechtmäßig an: Weder »die Versammlungsfreiheit noch die Meinungsfreiheit oder die Glaubens- und Bekenntnisfreiheit« rechtfertige den Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der die Schwangerschaftsberatungsstelle aufsuchenden Frauen.

»Die Versammlungsfreiheit ist geschützt, aber wer schützt die Ratsuchenden vor religiösen Eiferern?« kritisierte Dörte Frank-Boegner, Bundesvorsitzende von »Pro Familia«, das Frankfurter Urteil in einer Pressemitteilung im Dezember 2021. Die Bundesregierung müsse sich dringend mit den »Gehsteigbelästigungen« befassen. Sonst sei zu befürchten, dass in Frankfurt bald wieder »Spießrutenläufe« für Frauen stattfänden, durch die auch die Arbeit der Beraterinnen in hohem Maße beeinträchtigt werde.

Auch die Sprecherin für Sozial- und Gesundheitspolitik der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Christiane Böhm, forderte am Montag gegenüber jW, diesem Missstand endlich auf gesetzlicher Grundlage zu begegnen. Schon 2019 habe ihre Partei einen Gesetzentwurf eingereicht, »der von vielen Fachleuten als rechtssicher im Vergleich zu jenem Erlass gewertet wurde«, den die CDU-Grünen-Landesregierung schließlich statt dessen eingeführt habe. Letzteren habe das Frankfurter Gericht vom Tisch gewischt. Der Antrag der Linken sah vor, dass es »in einem Bannkreis von 150 Metern um die Beratungsstelle oder die Einrichtung, die Abbrüche durchführt, (…) keine Beeinträchtigung von Frauen zum Thema Schwangerschaftskonflikt geben« dürfe. Das grundlegende Problem stelle jedoch der Paragraph 218 dar. Dadurch, dass Frauen ihr Selbstbestimmungsrecht abgesprochen werde, würden Rechte ermutigt, »die versuchen, Beratungseinrichtungen und Ärztinnen, die Abbrüche vornehmen, das Leben schwer zu machen«.